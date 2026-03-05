Doliu în literatura universală! Scriitorul Antonio Lobo Antunes, unul dintre cei mai cunoscuți autori care scriu în limba portugheză și ale cărui cărți au fost citite și traduse în multe țări, a murit.

Vestea a fost anunțată de grupul editorial Leya. Editura Leya a publicat și ultimul roman al lui Antunes, apărut în anul 2022.

„Decesul său a fost confirmat. Vom transmite un mesaj de condoleanțe”, a precizat o purtătoare de cuvânt a Leya pentru AFP.

Antonio Lobo Antunes este cunoscut ca un scriitor care a descris, uneori cu dezamăgire și ironie, societatea portugheză din perioada modernă. A scris romane, poezie și texte autobiografice, iar stilul său literar este complex, plin de imagini și metafore.

În viața personală, a fost căsătorit de două ori și a avut trei fiice. De-a lungul vieții a trecut prin trei diagnostice de cancer, dar a reușit să se recupereze și a continuat să scrie. Mult timp a publicat aproximativ un roman în fiecare an, însă în ultimii ani nu mai lansase cărți noi. Un jurnalist care a realizat mai multe interviuri cu el a spus că scriitorul ar fi suferit de o formă de demență, dar această informație nu a fost confirmată de persoanele apropiate.

Antonio Lobo Antunes s-a născut în 1942, la Lisabona, într-o familie bogată. La începutul anilor 1970 a fost trimis în Angola ca medic militar, în timpul războiului colonial portughez. Experiențele dure trăite acolo l-au marcat profund și au devenit o temă importantă în cărțile sale.

După ce s-a întors din război, a lucrat ca psihiatru într-un spital din Lisabona. A devenit cunoscut mai ales după apariția romanului Os Cus de Judas, care prezintă povestea unui bărbat întors din război. Din anul 1985 a renunțat la medicină și s-a dedicat complet scrisului.

Personajele din romanele sale arată conflictele și problemele din societatea portugheză, mai ales după cei 48 de ani de dictatură și după instaurarea democrației în 1974. Un exemplu este romanul O Manual dos Inquisidores, care vorbește despre aceste tensiuni sociale și politice.

De-a lungul carierei, scriitorul a publicat aproximativ 30 de romane și mai multe volume cu articole de presă. În 2007 a primit Premiul Camões, cea mai importantă distincție literară pentru autorii care scriu în limba portugheză. De asemenea, a primit și alte premii internaționale și titluri academice, printre care titlul de Doctor Honoris Causa al Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, acordat în 2014. Este considerat unul dintre cei mai importanți scriitori contemporani ai Portugaliei și a fost adesea menționat printre candidații la Premiul Nobel pentru Literatură.