Mihaela Rădulescu conturează, în mesajul său, o imagine complexă a relației pe care a avut-o cu Felix Baumgartner, subliniind că aceasta a depășit limitele unei legături convenționale și a devenit un parteneriat complet, în care rolurile personale și profesionale s-au împletit constant.

Vedeta explică faptul că viața alături de un bărbat implicat în activități extreme presupune asumarea unui întreg context, nu doar a relației în sine.

În același context, ea detaliază modul în care a ales să fie implicată activ în viața partenerului său, asumându-și responsabilități multiple și adaptându-și complet stilul de viață în funcție de nevoile acestuia.

„I-au trebuit lui Felix doar două secunde să înțeleagă avantajul de a mă avea mereu aproape — aveam libertatea să-mi organizez programul după al lui, aveam grație socială și capacitatea de a vorbi cu oricine, în 5 limbi, eram agentul nostru de turism, asistenta lui personală în toate modurile posibile (chiar și dincolo de descrierea obișnuită a jobului :)), eram filtrul lui media când era nevoie, copywriter-ul, videograful, negociatorul, consilierul și CEL MAI BUN PRIETEN al lui”, a mai transmis Mihaela Rădulescu.

În continuarea mesajului, Mihaela Rădulescu oferă detalii concrete despre viața cotidiană pe care a construit-o alături de Felix Baumgartner, evidențiind efortul constant de a menține echilibrul într-un context marcat de presiune și responsabilități.

Aceasta descrie implicarea sa în activități zilnice, de la cele domestice până la susținerea emoțională și profesională, subliniind că relația lor a fost fundamentată pe dedicare și adaptabilitate.

„Găteam pentru el în fiecare casă în care am stat în jurul lumii, îi spălam și călcam hainele, păstram liniștea când era concentrat, îl încurajam când era descurajat, îl linișteam când era nervos, îl admiram pentru milioanele de motive pe care le-am descoperit pe parcurs. Nu era doar iubire, ci și un parteneriat, o prietenie solidă și o potrivire pe care puțini oameni o găsesc în viață”, a mai precizat Mihaela Rădulescu.

Totodată, vedeta nu evită să menționeze dificultățile inerente unei astfel de relații, recunoscând existența conflictelor și diferențelor de opinie, dar și rolul acestora în consolidarea legăturii dintre ei.

„Să nu crezi că totul a fost perfect — ne-am certat, am avut dezacorduri, am fost diferiți în anumite privințe, dar tocmai asta ne-a făcut de nedespărțit — aveam încredere unul în celălalt și ne completam. Eu i-am oferit iubire, respect, liniște sufletească și energia de a-și face munca zâmbind. El mi-a oferit toate acestea înapoi, plus o viață extremă și spectaculoasă, la care alții doar visează”, a adăugat Mihaela Rădulescu.

Mesajul publicat de Mihaela Rădulescu include și o reflecție asupra lecțiilor personale desprinse din această experiență, în special după dispariția lui Felix Baumgartner.

Vedeta vorbește despre ideea unei iubiri totale, dar și despre responsabilitatea individuală în cadrul unei relații intense, punctând importanța echilibrului și a siguranței personale.

„Aceasta este o viață trăită cu adevărat pentru amândoi. Aceasta este IUBIREA la care ar trebui să aspire orice femeie, dar să nu uiți niciodată — trebuie să dai totul, ca să primești totul. Și învață și din tragedia mea — ai întotdeauna un Plan B financiar, dacă ești ca noi — doi oameni îndrăgostiți nebunește, complet „căsătoriți” după reguli proprii (doar că noi am scris cartea :))”, a subliniat Mihaela Rădulescu.

În încheierea mesajului, aceasta evidențiază ceea ce consideră a fi cea mai importantă realizare personală din relația lor, accentuând dimensiunea emoțională a legăturii.

„Dacă sunt cel mai mândră de ceva ce am făcut pentru Felix, atunci ar fi… felul în care m-a iubit”, a concluzionat Mihaela Rădulescu.