Conceptul de căsătorie pe durată determinată este susținut de Cornelia Olteanu, președinta Tribunalul Argeș, care argumentează că actualul model de mariaj nu mai reflectă pe deplin dinamica relațiilor moderne. Inițiativa presupune adoptarea unui act normativ care să permită încheierea unei căsătorii cu termen clar stabilit de la început.

„Această formă alternativă a căsătoriei cu termen de 5 sau 10 ani poate fi o alegere mai potrivită pentru generațiile viitoare de tineri care par reticenți la ideea de căsătorie nelimitată și aleg concubinajul”, spunea magistratul în urmă cu câteva săptămâni.

Potrivit informațiilor Libertatea, această formă juridică ar funcționa ca o alternativă reală, nu ca o substituție a concubinajului. Judecătoarea susține că numeroase cupluri aleg să rămână în relații disfuncționale din motive sociale sau familiale, fără a mai avea o legătură autentică.

Această perspectivă pornește de la observația că, în practică, există situații în care relațiile sunt menținute formal, în ciuda conflictelor sau chiar a violenței domestice. În multe cazuri, decizia de a nu divorța este influențată de dorința de a proteja copiii sau de teama stigmatizării sociale.

„Astfel, tinerii și generațiile viitoare vor putea avea și o formă mai flexibilă a ideii de mariaj, în condițiile în care aceştia pot observa cum anumite cupluri aleg să menţină în mod artificial o relaţie tensionată sau violentă, invocând, în aparenţă, protecţia copilului. Aceste relaţii pot fi adesea motivate de disconfortul unui divorţ, de stigmatizarea socială, de protecţia copilului, de teama de singurătate sau de lipsa curajului de a pune capăt unui drum în care sufletul a rămas în urmă, a unui drum în care iubirea s-a stins, dar aparenţa continuă”, a explicat judecătoarea.

În momentul expirării termenului stabilit, cuplurile ar avea mai multe opțiuni:

reînnoirea relației printr-o nouă înregistrare oficială,

continuarea conviețuirii fără formalități,

transformarea în căsătorie pe termen nelimitat sau separarea.

În analiza sa, Cornelia Olteanu subliniază că o astfel de căsătorie ar putea modifica semnificativ modul în care copiii percep despărțirea părinților. În prezent, divorțul este adesea asociat cu un eșec familial, generând traume emoționale și confuzie în rândul celor mici.

Prin introducerea unui termen prestabilit, separarea ar deveni un proces previzibil și mai ușor de înțeles din punct de vedere psihologic. Copiii ar putea percepe această schimbare ca pe o etapă firească, nu ca pe o ruptură traumatică.

„Căsătoria cu termen limitat nu trebuie privită ca o alternativă la concubinaj, ci la căsătoria tradițională, tocmai pentru a putea fi salvată și înălțată la adevărata ei valoare, atât morală, cât și spirituală, această formă de conviețuire socială”, a explicat judecătoarea.

În aceeași logică, magistratul consideră că această reglementare ar putea avea un rol de protecție socială, mai ales în familiile marcate de conflicte recurente sau violență.

„În cazul căsătoriei pe termen limitat, copiii ar putea înţelege că încetarea relaţiei dintre părinţi nu este un eşec, ci reprezintă: un mecanism de protecţie socială a statului faţă de familiile în care există în mod constant conflicte şi violenţă; o consecinţă firească e expirării unui termen legal, căsătoria fiind considerată, din punct de vedere juridic, un contract civil; o etapă firească, responsabilă şi asumată în evoluţia relaţiilor de familie”, a mai explicat Cornelia Olteanu.

Analiza propunerii pornește și de la realitatea procedurilor de divorț, considerate adesea dificile și traumatizante. În forma actuală, încetarea unei căsătorii implică procese juridice, expunere publică și tensiuni accentuate între parteneri.

Judecătoarea evidențiază faptul că aceste conflicte nu afectează doar adulții, ci și copiii, care sunt puși în situații delicate. Aceștia sunt adesea implicați indirect în disputele părinților, fiind nevoiți să își exprime opinii sau să retrăiască momente tensionate.

În plus, procesul de divorț poate conduce la o maturizare forțată a copiilor, care nu sunt pregătiți emoțional pentru schimbările bruște din familie. Teama de a nu răni unul dintre părinți sau de a nu pierde afecțiunea acestora devine o povară psihologică semnificativă.

„Chiar dacă avem divorţul ca şi alternativă pentru separarea soților, divorțul este poate cea mai dureroasă competiţie a vieții, în care nu există învingători, ci doar suflete obosite. În arena judiciară, divorțul poate deveni o luptă în care fiecare soț dorește victoria, în condițiile în care orgoliile afectează în primul rând demnitatea celor implicați, dar și armonia copiilor care sunt nevoiți să accepte un drum pentru care nimeni nu i-a pregătit”, a explicat magistratul.

Tabel sinteză – propunerea privind căsătoria pe termen limitat: