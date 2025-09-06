Potrivit Gabrielei Ursărescu, bunurile dobândite înainte de căsătorie sau primite ulterior prin donație ori moștenire rămân bunuri proprii. Acestea nu se transformă în bunuri comune nici după 10, 20 sau 50 de ani de conviețuire, fie că este vorba despre căsătorie, fie despre concubinaj.

„Atâta timp cât o persoană are un bun propriu, chiar dacă trăiește în concubinaj cu altă persoană, indiferent de perioada în ca trăiește în concubinaj – 10 ani, 20 de ani, 30 de ani, 50 de ani – bunurile proprii nu devin niciodată bunuri comune. La fel, dacă cineva are un bun dinainte de căsătorie și ulterior se căsătorește, bunul respectiv nu devine bun comun doar pentru că s-au căsătorit două persoane”, spune avocata Gabriela Ursărescu într-o postare pe conturile sociale.

Exemplul clasic este apartamentul deținut înainte de căsătorie. Acesta rămâne bun propriu și, în caz de divorț, nu intră la partaj. Simpla încheiere a căsătoriei nu schimbă regimul juridic al proprietății.

Dacă unul dintre soți deține un apartament cumpărat înainte de căsătorie, bunul rămâne în proprietatea exclusivă a acestuia. În caz de divorț, partajul nu îl include. În schimb, dacă apartamentul a fost achiziționat în timpul căsătoriei, se aplică regula comunității legale: ambii soți au drepturi egale, fiecare deținând 50%.

„Aveți un apartament înainte de căsătorie. După este un bun propriu. Bunurile dobândite înainte de căsătorie sunt bunuri proprii. În caz de divorț nu intră la partaj. Ele nu devin automat bunuri comune odată cu încheierea căsătoriei”, explică avocata.

Avocata atrage atenția asupra unui aspect frecvent neînțeles: copiii nu au drepturi asupra bunurilor dobândite în timpul căsătoriei părinților, indiferent de durata mariajului. Drepturile copiilor intervin doar în caz de moștenire.

„Dacă respectiva locuință este cumpărată în timpul căsătoriei, atunci aveți drept la partaj, la 50% din casă. Copiii nu au niciun drept, nici dacă respectiva casă este cumpărată în timpul căsătoriei. Dacă respectivă casă a soțului este primită prin donație sau moștenită sau dobândită înainte de căsătorie, atunci nu aveți niciun drept”, spune avocata.

Dacă soții nu aleg un alt regim prin convenție matrimonială, se aplică regimul comunității legale. Acesta prevede că toate bunurile cumpărate după căsătorie devin bunuri comune, indiferent pe numele cui sunt trecute. Important: bunul devine comun din momentul achiziției, nu după un anumit număr de ani.

Chiar și în regimul comunității legale, există bunuri care rămân proprii:

bunurile primite prin moștenire, donație sau legat (dacă nu se prevede altfel în actul de donație);

bunurile de uz personal;

bunurile folosite exclusiv pentru exercitarea profesiei unuia dintre soți (cu excepția fondului de comerț);

drepturile de proprietate intelectuală și semnele distinctive;

premiile, recompensele, despăgubirile sau indemnizațiile personale;

bunurile dobândite în schimbul unui bun propriu sau care îl înlocuiesc.

Soții pot totuși schimba acest cadru printr-o convenție matrimonială. Astfel, statutul bunurilor poate fi reglementat diferit, în funcție de înțelegerile asumate de ambele părți.