Piedone a explicat că a discutat cu fondatorul PUSL, Dan Voiculescu, dar că drumurile lor politice s-au despărțit. El a arătat că Voiculescu va continua cu doctrina umanistă a partidului, în timp ce el dorește să promoveze o altă viziune, bazată pe implicarea directă a cetățenilor.

Fostul primar a spus că se simte loial oamenilor care l-au sprijinit de-a lungul timpului și că acest lucru îl obligă să construiască o alternativă la politica tradițională.

Noul partid va fi lansat oficial la congresul organizat pe 29 septembrie, de la ora 13:00, la Sala Palatului. Piedone a afirmat că va invita liderii tuturor partidelor politice și că la acest eveniment va prezenta un set de reforme pe care le consideră necesare pentru România.

El a indicat că numele noii formațiuni va conține și cuvântul „Piedone” și a spus că există deja un sondaj care măsoară potențialul electoral al proiectului.

Fostul președinte ANPC a insistat că nu va candida la Primăria Capitalei și nici la președinție. A subliniat că aceste funcții nu îl interesează și că obiectivul său principal este să aducă partidul în Parlament.

Piedone a adăugat că vrea să demonstreze că reformele nu trebuie să se rezume la tăieri de pensii sau la creșteri de TVA, ci că pot fi realizate pe baze diferite, cu soluții reale pentru oameni.

Cristian Popescu Piedone a prezentat noua formațiune ca pe un proiect al cetățenilor, care să ofere o alternativă la partidele consacrate. El a afirmat că își propune să arate că politica nu trebuie să fie despre interese de grup sau măsuri artificiale de austeritate, ci despre soluții care să răspundă direct nevoilor populației.

În mesajul său, fostul președinte al ANPC a insistat că „fără credință nu se face nimic în România” și a transmis că noul partid va avea ca fundament încrederea oamenilor și dorința de schimbare reală.