Primarul PSD al Sectorului 4, Daniel Băluţă, se află pe primul loc în intenţiile de vot pentru funcţia de primar general al Capitalei, conform unui sondaj CURS realizat în perioada 12 – 22 august pe un eşantion reprezentativ de 1.100 de persoane.

Băluţă este urmat la doar două procente distanţă de liderul Cătălin Drulă de la USR, în timp ce pe poziţia a treia, la egalitate, se situează Ciprian Ciucu, primarul PNL al Sectorului 6, şi Cristian Popescu Piedone, fostul şef al ANPC, aflat în prezent sub control judiciar.

Potrivit datelor publicate duminică, 24% dintre respondenţi au declarat că l-ar susţine pe Daniel Băluţă pentru Primăria Capitalei dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri. Cătălin Drulă a obţinut un scor de 20%, fiind principalul contracandidat.

Cristian Popescu Piedone şi Ciprian Ciucu sunt cotaţi fiecare cu 11%, urmaţi de realizatoarea TV Anca Alexandrescu, care ar putea candida ca independentă și ar obţine 9% din voturi, şi de Octavian Berceanu (REPER), creditat cu 7%. Mihai Enache, candidatul AUR, se situează la 6%, iar senatoarea Diana Şoşoacă (SOS) ar obţine 5%.

În partea inferioară a clasamentului se regăsesc Vlad Gheorghe (DREPT) şi Ana Ciceală (SESNS), fiecare cu câte 3%.

Reamintim că Daniel Băluță a afirmat de mai multe ori că nu dorește să intre în cursa pentru Primăria Generală, pentru că dorește să termine proiectele începute în Sectorul 4.

În ceea ce priveşte votul pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti, primul loc este ocupat de USR, cu 23% din intenţiile de vot. Social-democraţii se situează pe locul al doilea cu 21%, urmaţi de AUR cu 18% şi de liberali, care ar obţine 14%.

Pe următoarele poziţii se regăsesc Partidul Oamenilor Tineri (POT) cu 7%, Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) cu 6%, SOS România cu 5% şi REPER cu 4%.

Un aspect relevant al sondajului vizează percepţia asupra momentului organizării alegerilor locale. Aproape jumătate dintre cei chestionaţi – 47% – consideră că scrutinul ar trebui amânat până în 2026, motivând lipsa resurselor financiare necesare.

În schimb, 26% dintre respondenţi au declarat că nu consideră organizarea alegerilor o prioritate în acest moment, în timp ce 24% s-au pronunţat pentru desfăşurarea lor cât mai rapidă.

Studiul a fost realizat de CURS prin interviuri faţă în faţă, la domiciliul respondenţilor, în perioada 12 – 22 august. Marja maximă de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

Rezultatele confirmă o competiţie echilibrată pentru funcţia de primar general al Capitalei, dar şi o fragmentare a preferinţelor la nivelul Consiliului General, unde nicio formaţiune politică nu ar obţine majoritatea de una singură.