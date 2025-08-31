Din cuprinsul articolului

Sondaj Avangarde: Daniel Băluță și Ciprian Ciucu, peste Cătălin Drulă în cărțile pentru Primăria Capitalei

Potrivit rezultatelor sondajului realizat de Avangarde, 72% dintre respondenți și-au exprimat preferința pentru un candidat la Primăria Capitalei. Dintre aceștia, Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, și Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, au obținut câte 25% din voturi fiecare.

  • Daniel Băluță (PSD)- 25%
  • Ciprian Ciucu (PNL) – 25%
  • Cătălin Drulă (USR) – 20%
  • Anca Alexandrescu (independentă) – 18%
  • Vlad Gheorghe (DREPT) – 5%
  • Ana Ciceală (SENS) – 2%

Viitorul primar al Capitalei va trebui să gestioneze o serie de probleme majore, printre care infrastructura rutieră, aglomerația în trafic, poluarea, sănătatea publică, educația, locurile de parcare și sistemul de termoficare.

La întrebarea „Care este cea mai importantă problemă a Municipiului București?”, 22% dintre respondenți au indicat infrastructura rutieră, 18% aglomerația în trafic, 9% politica, 8% poluarea, 8% sănătatea (spitale și dispensare), 8% educația (școli și grădinițe), 6% lipsa locurilor de parcare, 5% consumul de droguri, 5% termoficarea, 4% spațiile verzi (parcuri), 3% curățenia și 2% infrastructura pietonală.

Raport Bucuresti - august 2025

Sondaj Psyho Global Consult: Daniel Băluță, cea mai mare încredere în rândul bucureștenilor

De asemenea, potrivit unui sondaj realizat de Psycho Global Consult, dintre toți candidații la funcția de primar general al Capitalei, Daniel Băluță, actualul primar al Sectorului 4, se bucură de cea mai mare încredere din partea bucureștenilor, cu un procent de 40%.

Astfel, primarul Sectorului 4 se află clar în frunte în ceea ce privește nivelul de încredere acordat de locuitorii Capitalei candidaților la Primăria Municipiului București.

De asemenea, Daniel Băluță se menține favorit și în rândul alegătorilor care susțin candidații PSD pentru funcția de primar general.

La întrebarea „Din punctul dumneavoastră de vedere care dintre următorii candidați posibili ai PSD ar fi cel mai potrivit pentru funcția de Primar General”, 25% dintre respondenți l-au indicat pe Daniel Băluță, 23% l-au ales pe Gabriela Firea, iar Robert Negoiță ocupă locul trei, cu 10% din opțiuni.

În rândul alegătorilor PSD, răspunsurile au fost clare, 60% dintre aceștia indicându-l pe Daniel Băluță ca fiind cel mai potrivit candidat.

Electoratul PNL pare să îl prefere pe Ciprian Ciucu

În schimb, electoratul PNL îl preferă pe Ciprian Ciucu, cu un procent de 80%.

Pe de altă parte, 55% dintre respondenți au declarat că nu contează pentru ei dacă președintele Nicușor Dan va sprijini un candidat la Primăria Capitalei. Cu toate acestea, Nicușor Dan rămâne cea mai de încredere personalitate politică pentru bucureșteni, cu un nivel de încredere de 43%.

În ceea ce privește principala problemă a Bucureștiului, 22% dintre respondenți au indicat infrastructura rutieră, iar 18% au menționat aglomerația în trafic.

Referitor la activitatea Guvernului condus de Ilie Bolojan, 69% dintre cei chestionați și-au exprimat nemulțumirea față de realizările Executivului.