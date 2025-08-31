Potrivit rezultatelor sondajului realizat de Avangarde, 72% dintre respondenți și-au exprimat preferința pentru un candidat la Primăria Capitalei. Dintre aceștia, Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, și Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, au obținut câte 25% din voturi fiecare.

Daniel Băluță (PSD)- 25%

Ciprian Ciucu (PNL) – 25%

Cătălin Drulă (USR) – 20%

Anca Alexandrescu (independentă) – 18%

Vlad Gheorghe (DREPT) – 5%

Ana Ciceală (SENS) – 2%

Viitorul primar al Capitalei va trebui să gestioneze o serie de probleme majore, printre care infrastructura rutieră, aglomerația în trafic, poluarea, sănătatea publică, educația, locurile de parcare și sistemul de termoficare.

La întrebarea „Care este cea mai importantă problemă a Municipiului București?”, 22% dintre respondenți au indicat infrastructura rutieră, 18% aglomerația în trafic, 9% politica, 8% poluarea, 8% sănătatea (spitale și dispensare), 8% educația (școli și grădinițe), 6% lipsa locurilor de parcare, 5% consumul de droguri, 5% termoficarea, 4% spațiile verzi (parcuri), 3% curățenia și 2% infrastructura pietonală.

De asemenea, potrivit unui sondaj realizat de Psycho Global Consult, dintre toți candidații la funcția de primar general al Capitalei, Daniel Băluță, actualul primar al Sectorului 4, se bucură de cea mai mare încredere din partea bucureștenilor, cu un procent de 40%.

Astfel, primarul Sectorului 4 se află clar în frunte în ceea ce privește nivelul de încredere acordat de locuitorii Capitalei candidaților la Primăria Municipiului București.

De asemenea, Daniel Băluță se menține favorit și în rândul alegătorilor care susțin candidații PSD pentru funcția de primar general.