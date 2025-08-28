În declarațiile sale, Băluță a arătat că există parteneri de coaliție mai preocupați să obțină funcții decât să construiască un proiect comun, însă a subliniat că pentru PSD ordinea firească este inversă.

Acesta a explicat că doar printr-un program bine structurat se pot găsi răspunsuri la probleme precum traficul, termoficarea, curățenia sau locuințele sociale. Edilul consideră că Bucureștiul are nevoie de o strategie coerentă și că abia după ce aceasta este agreată de toate partidele implicate poate fi ales numele celui care va intra în cursa pentru Capitală.

„Viziunea mea este următoarea şi o propun şi partenerilor, unii dintre ei foarte nerăbdători să se pună pe funcţii. Să finalizăm mai întâi un program cu obiective clare pe trafic, termoficare, curăţenie, locuinţe, siguranţă cu termene, bugete şi responsabilităţi. Când planul este gata şi asumat de toţi, numele devine o consecinţă firească, nu premisa discuţiei”, a transmis social-democratul.

În aceeași linie, primarul Sectorului 4 a accentuat că bucureștenii nu trebuie să fie puși în fața unor conflicte sterile între partide pe tema numelor și că adevărata discuție ar trebui să se concentreze pe soluții. El a punctat că alegătorii așteaptă rezultate vizibile și că dezbaterile politice care ignoră realitățile cotidiene nu aduc beneficii comunității.

În ceea ce privește desemnarea candidatului, Daniel Băluță a afirmat că nu exclude varianta unui nume susținut în comun de partidele coaliției, dar a precizat că o astfel de decizie poate fi luată doar în urma unei consultări interne, atât la nivelul PSD, cât și în cadrul parteneriatului politic.

El a menționat că personal consideră benefică această opțiune, însă nu înainte ca un plan comun să fie finalizat și asumat.

„Şi da, mă pronunţ inclusiv pentru un candidat comun.Nu pot decide eu, ci doar împreună cu colegii mei de la PSD, dar eu sunt pentru o variantă în care să aducem mai întâi un plan, şi nu un candidat. Dacă celelalte partide nu vor accepta viziunea PSD, înseamnă că se pot descurca şi fără noi. Experienţa politică îmi recomandă să nu mai cred decât în lucruri negociate, scrise şi semnate. Atunci când doi se coalizează împotriva unui al treilea, să nu te surprindă apoi că PSD va face un pas înapoi şi va merge mai departe cu propria viziune pentru cea mai importantă administraţie locală a ţării”, a mai spus Daniel Băluță.

Acesta a avertizat că atunci când doi parteneri se coalizează împotriva celui de-al treilea există riscul ca echilibrul să fie rupt, motiv pentru care PSD ar putea decide să meargă separat, pe baza propriului program. Totodată, Băluță a subliniat că va respecta deciziile partidului și, dacă va fi cazul, pe cele ale coaliției în ceea ce privește calendarul electoral.

Ideea unui plan pentru București înaintea desemnării candidatului a fost avansată anterior și de liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu.

Acesta a afirmat că, dacă actuala coaliție nu este capabilă să prezinte un astfel de document, atunci discuția despre date și candidați riscă să fie lipsită de relevanță pentru cetățeni. Grindeanu a sugerat că ar fi necesară chiar și o consultare informală cu primarul general Nicușor Dan, în legătură cu viitorul candidat.

Într-o altă declarație, Grindeanu a avertizat că o eventuală alianță electorală între PNL și USR ar izola PSD în cadrul coaliției și ar putea duce la o ruptură politică. El a precizat că, într-un asemenea scenariu, șansele de menținere a parteneriatului guvernamental ar fi reduse.

Afirmațiile lui Grindeanu au primit un răspuns din partea primarului Sectorului 6, Ciprian Ciucu, care a subliniat că acordul dintre PNL și PSD este unul de guvernare, nu un pact electoral. Liberalul, al cărui nume a fost vehiculat pentru Primăria Capitalei, a lăsat să se înțeleagă că susținerea unui candidat comun nu se află printre prioritățile partidului său.

Între timp, ultimele sondaje de opinie arată că Daniel Băluță se află în fruntea preferințelor electoratului din București. Potrivit unui studiu realizat de CURS, edilul Sectorului 4 conduce în intențiile de vot, urmat la mică distanță de liderul USR, Cătălin Drulă. Pe poziția a treia figurează Ciprian Ciucu și Cristian Popescu Piedone, aflați la egalitate.

Un alt sondaj, efectuat de INSCOP Research, confirmă trendul favorabil pentru Băluță, dar îl plasează pe Ciprian Ciucu pe locul al doilea, urmat de Cătălin Drulă. Datele arată că actualul primar al Sectorului 4 se menține în poziția de favorit, fapt ce sporește presiunea asupra partidelor de a decide strategia pentru Capitală.

În final, primarul Sectorului 4 a transmis un mesaj direct către PNL, reamintind că social-democrații au oferit sprijin liberalilor la competițiile electorale majore din ultimii ani.

El a menționat alianța de la europarlamentare și susținerea unui candidat comun la prezidențiale, considerând că acum este momentul ca partenerii să răspundă în aceeași manieră.

„Suntem în coaliție doar când ne convine, stabilim lucruri doar atunci când ne favorizează. Îmi doresc și eu să văd, așa cum am susținut, am făcut o alianță cu colegii din PNL la alegerile europarlamentare, am susținut un candidat comun la alegerile prezidențiale, cred că este și rândul lor să susțină un candidat comun”, a declarat Băluță.

El a atras atenția că buna funcționare a coaliției depinde de reciprocitatea gesturilor politice și că orice parteneriat real trebuie să se bazeze pe înțelegeri ferme, asumate de ambele părți.