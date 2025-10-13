Fostul președinte Traian Băsescu, care a condus România între 2004 și 2014, a oferit în ultimele zile mai multe interviuri în care a comentat situația politică actuală, referatul procurorilor privind anularea alegerilor din 2024 și candidatura lui Călin Georgescu la președinție.

Președinția reprezintă cea mai informată instituție politică din România, președintele României beneficiind de acces la rapoarte zilnice care reflectă cele mai importante probleme interne și externe, amenințările la adresa securității naționale și vulnerabilitățile politice și strategice.

În acest context, Băsescu a arătat că un candidat precum Călin Georgescu, care a câștigat primul tur al alegerilor din 2024, reprezintă o vulnerabilitate majoră pentru securitatea statului, fiind rezultatul unei afaceri românești.

„Eu susțin că este o afacere dâmbovițeană afacerea anulării alegerilor. Părerea mea este că rușii au jucat, categoric, când au văzut că e loc să joace datorită prostiilor, confuziilor pe care le-au creat partidele aflate la guvernare cu organizarea alegerilor, au venit și rușii cu propaganda lor. Dar pe mine nu mă poate convinge nimeni că acest Georgescu este omul rușilor. El a devenit susținut de ruși pentru că le-a convenit. E jocul pe care rușii l-au făcut”, a spus Băsescu la Digi24 în urmă cu o săptămână.

Ce este însă straniu este că poziția fostului președinte este foarte diferită de cea a procurorilor români. Raportul acestora indică faptul că Rusia l-a sprijinit puternic pe Călin Georgescu, iar ascensiunea sa în campania electorală din 2024 este rezultatul unei interferențe majore a Moscovei în procesul electoral din țara noastră.

Deși România a trecut prin schimbări politice și democratice după 1990, serviciile de informații nu au suferit o reformă profundă. Numeroși oficiali din structurile cheie au rămas cu legături directe sau indirecte cu fostul KGB, iar aceste rețele au continuat să fie cunoscute la Kremlin, se arată într-o analiză a lui Emilian Isailă.

În perioada post-comunistă, directorii SRI și SIE, Virgil Măgureanu și Mihai Caraman, au fost documentați ca având legături anterioare cu serviciile sovietice.

Aceste conexiuni ar fi fost reactivate după venirea lui Vladimir Putin (fost agent KGB) la conducerea Rusiei.