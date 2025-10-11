Cum a fost lăsat Traian Băsescu după încheierea mandatului prezidențial?
Fostul președinte al LPF, Dumitru Dragomir, a discutat recent despre președinția României, comentând situațiile lui Traian Băsescu și Nicușor Dan, dar și opțiunile sale pentru viitorul Palat Cotroceni.
Dragomir a început prin a comenta afirmația recentă a lui Băsescu, care susținea că nimeni nu-l poate convinge că Georgescu ar fi omul rușilor, subliniind că fostul președinte al României „a avut sânge în instalație toată viața”.
Dragomir a criticat modul în care a fost tratat Băsescu după încheierea mandatului prezidențial, considerând că situația fostului președinte a fost „o mare porcărie”. El a explicat că, spre deosebire de Statele Unite ale Americii, unde foștii lideri sunt respectați chiar dacă există dispute politice, în România, Băsescu a fost lăsat fără pază, chiar dacă o parte a populației i-a rămas adversară.
Dragomir a atras atenția că și Nicușor Dan ar trebui să circule cu pază armată, mai ales după incidentele provocate de măsurile luate de Ilie Bolojan, chiar dacă unele dintre acestea au fost bune.
Dumitru Dragomir: România nu e pregătită să aleagă un miliardar, dar viitorul președinte ar trebui să fie un român de succes
Întrebat dacă Ion Țiriac ar fi o opțiune pentru funcția de președinte, Dragomir a admis că miliardarul are înțelepciune, dar a explicat că societatea românească nu este pregătită să aleagă un om bogat la conducerea țării. Potrivit lui, românii preferă să voteze profesori sau oameni cu studii, chiar dacă aceștia nu au experiență managerială.
În ceea ce privește viitoarele alegeri prezidențiale, Dragomir și-ar dori ca acestea să fie câștigate de un român care și-a construit averea prin muncă, menționând frații Pavăl de la Dedeman, dar și pe Dan Șucu sau Ion Țiriac. El a explicat că aceștia sunt oameni „superdeştepţi” care au realizat ceva în viață, spre deosebire de olimpici, care sunt buni la studiu, dar nu neapărat la conducere.
Dragomir a apreciat că Dan ar putea să facă lucruri bune, chiar dacă a început cu stângul, iar Bolojan a fost, în opinia sa, sacrificat de sistem, urmând ca succesorul său să se confrunte cu și mai multe dificultăți. Dragomir a concluzionat că, în prezent, nu este un moment favorabil pentru a fi la conducerea țării, fiind mai bine să rămâi „în spatele cortinei”.
„Băsescu a avut sânge în instalaţie toată viaţa. Ce i s-a întâmplat lui Băsescu e o mare porcărie. Uita-te în America, mai vorbesc unul de altul dar nu iau măsuri. Pe Băsescu îl desfiinţaseră. Îl lăsaseră fără pază. Păi ca fost preşedinte ai jumătate din ţară duşmană.
Cum să mergi fără pază? Aşa cum îi spun lui Nicuşor să nu mai meargă fără pază nici trei paşi. După nenorocirile pe care le-a făcut Bolojan – o parte dintre măsuri fiind totuşi, bune – nici el, nici Nicuşor şi când se duc la aeroport să se ducă cu pază armată. Ştii cum e lumea înfierbântată? Ia mergi prin pieţe să vezi!
Are înţelepciune bătrânul. Dar noi nu puteam gândi să punem un miliardar în fruntea ţării. N-am ajuns la stadiul ăla de gândire. Noi tot punem profesori, oameni care au învăţat carte, dar n-au nicio experienţă. Uite, la viitoarele alegeri să-l pună pe unul dintre fraţii Pavăl, de la Dedeman.
Sunt unii deştepţi rău de tot. E Ţiriac, e Dan Şucu, sunt fraţii Pavăl… Sunt încă 4-5 oameni superdeştepţi, care au făcut ceva în viaţă, nu că sunt olimpici. Dacă eşti olimpic, ce? Ai învăţat o materie, dar la ce te pricepi? Cu toate că Nicuşor s-ar putea să dea lovitura şi să facă lucruri bune.
A începutul cu stângul, dar nu se ştie. Bolojan e de sacrificiu, mie îmi pare rău de el. Vor să-l cureţe, iar cel care o să vină după el o sa fie şi mai a dracu’ carne de tun. Acum nu e bine să fii la conducere, e bine să stai în spatele cortinei”, a dezvăluit Dragomir la „Profeţiile lui Mitică” de pe Fanatik.