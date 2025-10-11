Fostul președinte al LPF, Dumitru Dragomir, a discutat recent despre președinția României, comentând situațiile lui Traian Băsescu și Nicușor Dan, dar și opțiunile sale pentru viitorul Palat Cotroceni.

Dragomir a început prin a comenta afirmația recentă a lui Băsescu, care susținea că nimeni nu-l poate convinge că Georgescu ar fi omul rușilor, subliniind că fostul președinte al României „a avut sânge în instalație toată viața”.

Dragomir a criticat modul în care a fost tratat Băsescu după încheierea mandatului prezidențial, considerând că situația fostului președinte a fost „o mare porcărie”. El a explicat că, spre deosebire de Statele Unite ale Americii, unde foștii lideri sunt respectați chiar dacă există dispute politice, în România, Băsescu a fost lăsat fără pază, chiar dacă o parte a populației i-a rămas adversară.

Dragomir a atras atenția că și Nicușor Dan ar trebui să circule cu pază armată, mai ales după incidentele provocate de măsurile luate de Ilie Bolojan, chiar dacă unele dintre acestea au fost bune.

Întrebat dacă Ion Țiriac ar fi o opțiune pentru funcția de președinte, Dragomir a admis că miliardarul are înțelepciune, dar a explicat că societatea românească nu este pregătită să aleagă un om bogat la conducerea țării. Potrivit lui, românii preferă să voteze profesori sau oameni cu studii, chiar dacă aceștia nu au experiență managerială.

În ceea ce privește viitoarele alegeri prezidențiale, Dragomir și-ar dori ca acestea să fie câștigate de un român care și-a construit averea prin muncă, menționând frații Pavăl de la Dedeman, dar și pe Dan Șucu sau Ion Țiriac. El a explicat că aceștia sunt oameni „superdeştepţi” care au realizat ceva în viață, spre deosebire de olimpici, care sunt buni la studiu, dar nu neapărat la conducere.

Dragomir a apreciat că Dan ar putea să facă lucruri bune, chiar dacă a început cu stângul, iar Bolojan a fost, în opinia sa, sacrificat de sistem, urmând ca succesorul său să se confrunte cu și mai multe dificultăți. Dragomir a concluzionat că, în prezent, nu este un moment favorabil pentru a fi la conducerea țării, fiind mai bine să rămâi „în spatele cortinei”.