Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a respins ideea potrivit căreia așa-numitul „stat paralel” ar fi fost creat în perioada mandatului său. Într-un interviu difuzat sâmbătă seara la Realitatea Plus, Băsescu a catalogat această teorie drept o „copilărie”.

„Ideea asta că s-a inventat statul (n.r. – paralel) cu Coldea şi cu Băsescu e o copilărie. (…) E o poveste inventată pentru populaţie. S-a inventat statul paralel în timpul lui Băsescu… e o copilărie. Nu cred în stat paralel. Ce vedem este un singur stat. Bun, prost, ăla e şi sigur cine nu cunoaşte arhitectura statului îşi poate imagina orice: că mai există un stat pe care nu ştim cine îl plăteşte dar o mai fi un stat paralel… e o copilărie”, a spus fostul șef al statului.

Băsescu a subliniat că „există un singur stat care are oameni mai buni şi mai răi, oameni care respectă legea şi care o încalcă”, adăugând că mitul unui „stat paralel” a fost folosit pentru manipularea opiniei publice.

În același interviu, Traian Băsescu a vorbit și despre actuala coaliție de guvernare, pe care o consideră o piedică în buna funcționare a Executivului.

„Ce încurcă foarte mult guvernarea este această instituție care a devenit mai puternică decât Guvernul, instituție care se numește coaliție. (…) Au câte un vicepremier de la fiecare partid, sunt reprezentați în discuția politică. De ce asistăm la această pierdere de vreme și la această instituție încurcă lume care este coaliția și care de fapt face jocuri politice în loc să lase Guvernul să guverneze?”, a afirmat Băsescu.

Fostul președinte Traian Băsescu a comentat sâmbătă seara, la Realitatea Plus, gafele de protocol comise de Nicușor Dan în primele sale apariții internaționale. Băsescu spune că greșelile nu sunt grave și că noul președinte „va corecta” rapid aceste lipsuri.

„Încă nu e pregătit din punct de vedere al protocolului, dar sunt convins că va corecta lucrul ăsta”, a declarat fostul șef al statului, referindu-se la modul în care Nicușor Dan a gestionat unele momente oficiale în timpul vizitelor externe.

Băsescu a precizat că astfel de erori sunt firești la începutul unui mandat și că țin de lipsa de experiență, nu de rea-voință.

Fostul președinte a reacționat și la comentariile apărute în presa românească, unde Nicușor Dan a fost descris drept o „anexă a lui Macron” după ce a coborât din același microbuz cu liderul francez la întâlnirea cu regele și regina Danemarcei.

„Foarte mulți l-au atacat pentru faptul că Macron l-a primit pe Bolojan când era interimar, iar acum se întâlnește de câte ori are ocazia cu Nicușor Dan”, a spus Băsescu.

Potrivit fostului președinte, Nicușor Dan are nevoie de o perioadă de acomodare cu rigorile protocolare, iar experiența se va forma în timp. Băsescu a mai subliniat că astfel de momente nu ar trebui transformate în subiecte majore de critică, ci privite ca parte a procesului de adaptare la funcția de președinte.