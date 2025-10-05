Începând cu data de 1 august 2025 se aplică o singură cotă redusă de TVA de 11%, care înlocuiește toate cotele reduse anterioare. Tot de la aceeași dată, cota standard de 21% se aplică asupra bazei de impozitare pentru toate operațiunile impozabile care nu beneficiază de scutire sau de cota redusă.

Scopul modificării este simplificarea sistemului de taxare și uniformizarea tratamentului fiscal aplicabil bunurilor și serviciilor.

Fiscul precizează că noua cotă redusă de 11% se aplică pentru livrările de medicamente de uz uman și pentru o gamă largă de produse alimentare și agricole. Lista include alimente și băuturi destinate consumului uman sau animal, animale și păsări vii din specii domestice, cu excepția băuturilor alcoolice, a băuturilor nealcoolice încadrate la codul NC 2202, alimentelor cu conținut ridicat de zahăr (peste 10 g/100 g produs) și suplimentelor alimentare definite de Legea nr. 56/2021.

Cota redusă de 11% se aplică pe întreg lanțul economic — de la producție până la vânzarea către consumatorul final — pentru toți furnizorii, indiferent dacă sunt producători sau comercianți. Printre categoriile vizate de această cotă se numără:

animale vii și păsări domestice (coduri NC 0101 – 0106), destinate consumului sau producerii de alimente;

carne și organe comestibile (coduri NC 0201 – 0210);

pești, crustacee și moluște (coduri NC 0301 – 0308), cu excepția peștilor ornamentali;

lapte, produse lactate și ouă (coduri NC 0401 – 0408);

miere naturală (cod NC 0409 00 00);

legume, fructe, cereale, produse de morărit și uleiuri alimentare , încadrate la codurile NC 0701 – 1517;

zahăr, cacao, produse de patiserie, produse alimentare diverse (coduri NC 1701 – 2106);

băuturi și oțet alimentar (coduri NC 2201 și 2209 00);

alimente pentru animale și reziduuri din industria alimentară (coduri NC 2301 – 2309).

În toate aceste cazuri, TVA-ul redus se aplică indiferent de destinația finală a produsului, atâta timp cât bunurile nu intră în categoriile excluse prin lege.

Pentru a clarifica aplicarea noii cote, ANAF oferă în ghid mai multe exemple practice:

Vânzarea fructelor: un producător agricol care vinde caise încadrate la codul NC 0809 10 00 către un comerciant va aplica TVA de 11%. Comercianții care revând fructele, indiferent dacă acestea vor fi utilizate pentru consum, pentru fabricarea de dulceață, compot sau băuturi alcoolice, vor aplica aceeași cotă.

Comercializarea mierii: un producător de miere care livrează produsul încadrat la codul NC 0409 00 00 către magazine, fabrici cosmetice sau producători de hidromel aplică TVA de 11% în toate cazurile.

Importul de ulei de soia: o persoană impozabilă care importă ulei de soia (cod NC 1507) pentru producția de biodiesel aplică, de asemenea, cota redusă de 11%.

În schimb, băuturile vegetale încadrate la codul NC 2202 rămân taxate cu cota standard de 21%, întrucât nu au beneficiat nici anterior de o cotă redusă. De asemenea, ingredienții alimentari, precum coloranții și aromele care nu se regăsesc în lista prevăzută de normele metodologice actualizate prin Hotărârea Guvernului nr. 602/2025, se supun tot cotei standard de 21%.

ANAF subliniază în ghidul publicat că reducerea de TVA se aplică uniform de-a lungul lanțului economic, de la producător la comerciant și până la consumatorul final. Excepțiile privesc doar produsele excluse expres prin lege, în special cele cu conținut ridicat de zahăr sau băuturile din categoria codului NC 2202.

Totodată, Fiscul precizează că aplicarea corectă a noii cote de 11% presupune verificarea codurilor NC aferente produselor comercializate și consultarea normelor metodologice pentru evitarea interpretărilor greșite.

Prin Legea nr. 141/2025, guvernul a urmărit simplificarea sistemului de cote de TVA, reducând numărul acestora la două: una standard (21%) și una redusă (11%). Modificările vin în contextul reformei fiscale anunțate pentru perioada 2025–2026, menită să aducă mai multă coerență în aplicarea taxei pe valoarea adăugată și să reducă ambiguitățile legislative care au creat probleme în trecut.

Ghidul ANAF explică în detaliu situațiile în care contribuabilii trebuie să aplice una dintre cele două cote, oferind exemple clare pentru principalele categorii de produse, dar și pentru excepțiile reglementate. Documentul, pe care îl puteți citi mai jos, este destinat atât persoanelor juridice, cât și producătorilor individuali și importatorilor, pentru a asigura aplicarea corectă și unitară a noilor reguli.

Cotele_de_TVA_09.2025-ANAF