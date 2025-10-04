Întrebat despre direcțiile pe care le-ar putea lua Guvernul pentru a colecta mai mulți bani la buget, Eugen Rădulescu a declarat că o trecere la impozitarea progresivă nu ar funcționa în România.

El a explicat că, în prezent, povara fiscală asupra muncii este deja mare, nivelul cumulat al impozitelor și contribuțiilor sociale fiind de aproximativ 42%.

Potrivit consilierului BNR, reducerea impozitării pentru veniturile mici și creșterea pentru cele mari nu ar aduce venituri suplimentare, deoarece un experiment similar a fost făcut în 2005, când s-a trecut de la impozitarea progresivă la cota unică. Atunci, scăderea impozitului pe venit de la 23% la 16% a dus, de fapt, la creșterea încasărilor bugetare.

Rădulescu a adăugat că experiența arată clar efectele pozitive ale cotei unice, iar o întoarcere la sistemul progresiv ar destabiliza întregul mecanism fiscal. În opinia sa, România ar trebui să se concentreze pe creșterea gradului de colectare, nu pe modificarea structurii de impozitare.

„E foarte greu de spus de-acum, mai ales că asta o pot face numai experții care se uită la cifre în fiecare zi. Eu ceea ce aș putea să spun este că, în privința trecerii la cote de impozit progresiv, părerea mea personală este că asta n-are cum să meargă. Noi suntem deja la 42% impozitarea muncii, în momentul de față 10% impozitul pe venit, dar sunt CAS şi CASS pe care le plătim noi. Și atunci impozitul pe venit în momentul de față este la 42% dacă vrei. Dacă-ți imaginezi că de la 42% reducând povara pentru cei cu venituri mici, poți să încasezi mai mult mărind impozitele pentru cei cu venituri mai mari. Păi, să știți că noi am trecut prin asta în 2005, când am trecut la cota unică și impozitul a scăzut atunci de la 23% la 16%, din colectare s-au încasat mai mulți bani. De ce credem acum că dacă facem invers se va întâmpla altceva?”, a spus acesta la Antena 3 CNN.

Referindu-se la argumentul ministrului Muncii, care a susținut impozitarea progresivă ca fiind mai echitabilă, Eugen Rădulescu a precizat că amestecarea ideologiei cu deciziile economice duce, de regulă, la rezultate negative. El a spus că o abordare bazată pe considerente politice, nu economice, ar afecta stabilitatea fiscală.

„Să știți că, părerea mea, eu nu sunt un om de stânga, dânsul este un om de stânga și recunoaște orientarea de stânga. Eu gândesc ca un economist și pot să vă spun în felul următor: în momentul în care încurcăm ideologia cu economia, rezultatul nu poate fi decât un dezastru”, spune oficialul BNR.

Consilierul BNR a subliniat că o eventuală trecere la impozitarea progresivă ar bulversa sistemul fiscal, fără a aduce un câștig real la bugetul de stat. În opinia sa, România ar trebui să îmbunătățească metodele de colectare a taxelor existente, întrucât încasările din impozitul pe venit reprezintă doar puțin peste 2% din PIB, un nivel considerat foarte redus.

„Nu vom câștiga nimic. Va fi bulversat întreg sistemul fiscal, în loc să ne ocupăm de a folosi sistemul fiscal să încasăm impozitele care nu le încasăm acum. Ne-am chinuit să încasăm mai mult acolo unde știți că se încasează acum puțin peste 2% din PIB. Păi cât ar putea să crească impozitele pe venit ca să câștigi ceva care chiar să conteze în în buget”, a mai spus Rădulescu.

Eugen Rădulescu a explicat că o altă problemă majoră ține de infrastructura administrativă. În prezent, România nu dispune de un sistem electronic complet prin care să poată fi centralizate toate veniturile unei persoane.

El a precizat că, în lipsa unei baze de date informatizate, o astfel de reformă ar genera haos administrativ, deoarece sistemul actual este încă bazat pe proceduri birocratice. În acest context, consilierul a avertizat că introducerea impozitării progresive ar complica lucrurile, lovind exact în categoria celor care muncesc.

„Aceasta este o idee care, din păcate, a început să își facă foarte mult loc și la Fondul Monetar Internațional. Uniunea Europeană pare să fie de asemenea pe această idee, în condițiile în care cei care vorbesc despre asta nu înțeleg că noi facem impozitarea pe de mână. Păi ca nu avem sisteme electronice în care să avem fiecare cetățean care să aibă un cont al lui și acolo să fie introduse electronic toate veniturile lui și așa mai departe. Noi acum suntem tot la un soi de dosar cu șină și dacă introduci și impozitarea progresivă, transformă toată chestia asta într-o bulibășeală totală. Ori asta se îndreaptă exact împotriva celor care câștigă din muncă. Nu există o nebunie mai mare decât să dai în cap celor care muncesc”, a explicat Eugen Rădulescu.

În discuția despre menținerea cotei unice, Eugen Rădulescu a arătat că aceasta ar trebui aplicată tuturor tipurilor de venituri, inclusiv celor din capital. În opinia sa, diferențele actuale între impozitarea veniturilor salariale și a celor din investiții nu sunt justificate.

Consilierul a menționat că, dacă s-ar calcula o cotă uniformă pentru toate categoriile de venit, aceasta ar trebui să fie ușor mai mare decât cea actuală, situându-se între 12% și 14%.