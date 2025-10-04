Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului Băncii Naționale a României, a discutat în cadrul unui interviu pentru Antena 3 despre posibilele măsuri fiscale pe care guvernul le-ar putea lua în 2026, subliniind importanța colectării eficiente a TVA.

Rădulescu a explicat că TVA rămâne cea mai simplă taxă de aplicat, fiind un instrument fiscal imediat, cu efect vizibil asupra întregii populații, chiar dacă implică riscuri precum inflația sau scăderea puterii de cumpărare.

Totuși, el a precizat că în prezent nu consideră necesară majorarea din nou TVA și că există soluții pentru menținerea situației pe o traiectorie sustenabilă fără a recurge la această măsură.

În același context, consilierul BNR a avertizat că perspectivele depind de mai mulți factori – colectarea impozitelor și creșterea încasărilor pe TVA. Dacă aceste condiții nu se îndeplinesc, România s-ar putea confrunta cu situații mult mai grave decât majorarea TVA la 24%.

Rădulescu a subliniat că țara are în prezent ratingul BBB minus, cu perspectivă negativă, ceea ce reprezintă aproape un pas înainte de pierderea statutului de țară recomandată pentru investiții. În cazul în care România ar pierde acest statut, accesul la finanțare ar deveni extrem de dificil, iar investitorii serioși sau băncile mari nu ar mai acorda credite statului român.

„Să știți că până la urmă TVA-ul este cel mai ușor de aplicat. Impozit este impozitul care se aplică, cum ar veni, de azi pe mâine, se aplică la toată lumea, efectele se văd imediat. Sigur, există și inflație pe care o ai din asta, există o scădere a puterii de cumpărare, dar eu n-aș merge până acolo în acest moment. Eu zic în acest moment că lucrurile pot să se așeze pe o cale onorabilă fără să ajungem acolo. Putem să ajungem mult mai rău decât asta (TVA de 24% – n.red.). Mai rău, mult mai rău. Pentru că noi să nu uităm, avem ratingul de țară BBB minus perspectivă negativă. Acesta este o jumătate de pas înainte de ieșirea din grupul țărilor recomandate investițiilor. În momentul în care ai ieșit din grupul țărilor recomandate investițiilor, nu te mai poți finanța pentru deficit, nu mai ai cum să iei bani. Niciunul din investitorii serioși de pe piață nu acordă credite celor care nu sunt la rating de investiții. Nicio mare bancă nu face chestia asta”, a explicat Eugen Rădulescu pentru Antena 3.

Consilierul BNR a atras atenția că o astfel de situație ar putea duce la deprecierea accentuată a cursului de schimb și la lipsa fondurilor necesare pentru plata pensiilor și salariilor. El a făcut o paralelă cu criza din Grecia, arătând că lipsa unei gestionări responsabile ar putea provoca consecințe similare.

În acest sens, Eugen a criticat intenția guvernului de a reduce personalul din administrația locală, precizând că reducerea a aproximativ 13.000 de angajați – patru pe fiecare unitate administrativ-teritorială – ar putea fi doar vârful icebergului în fața problemelor mai grave.

„Riscăm depreciere de curs puternică, riscăm să nu mai avem bani pentru salarii, pentru pensii. Ne putem uita la ce s-a întâmplat în Grecia și aici am fi dacă nu reușim să fim oameni serioși și să ne facem treaba. Deocamdată observ că marea crimă de care Guvernul intenționează să se ocupe este să reducă cu patru salariați la fiecare UAT ca medie, că asta înseamnă cei 13.000 despre care se vorbește, patru oameni pentru fiecare UAT, în medie. Dacă asta este o tragedie și nu se poate rezolva în în condiții amiabile, să spunem, s-ar putea să ajungem la mult mai grav decât să discutăm și despre despre asta”, a completat Eugen Rădulescu.

În final, Rădulescu a subliniat că, deși majorarea TVA ar reprezenta cel mai mic rău posibil, scenariul optim ar fi evitarea acestei măsuri prin implementarea unui program solid de reducere a deficitului bugetar și menținerea unei creșteri economice sustenabile.

Potrivit acestuia, programul guvernamental actual, deși aplicat într-un context economic extrem de critic, urmărește reducerea deficitului fără a provoca o recesiune, realizând ceea ce el a numit „aterizare lină” a economiei.