Noi acuzații de traseism politic. Luată în vizor este acum Cornelia Elena Micicoi, noul prefect de Timiș, numit de către USR.

Cornelia Elena Micicoi se află deja la a patra formațiune politică din care face parte, de unde și vocile care i-au pus eticheta de „traseist”.

Noul prefect de Timiș a explicat, după numirea în noua funcție, de ce a părăsit primul partid, cel cu care și-a făcut debutul pe scena politică din România, respectiv Pro România.

Micicoi a explicat că a început activitatea politică în Pro România, unde a candidat și a participat la campaniile electorale pentru alegerile europarlamentare, locale și prezidențiale, obținând ulterior un mandat de consilier județean în cadrul Consiliului Județean Timiș.

Totuși, spune ea, Pro România a fost, practic, un proiect efemer, care s-a încheiat aproape înainte de a se naște. Și, cu toate că există în continuare din punct de vedere formal, partidul fondat de Victor Ponta nu mai are oameni, afirmă Cornelia Elena Micicoi.

„Haideți să lămurim puțin partea asta cu traseismul. Așa este, eu am intrat în politică la Pro România. Am candidat și am dus campania electorală pentru Pro România la alegerile europarlamentare, locale și prezidențiale împreună cu colegii mei de atunci. Am obținut o poziție de consilier județean și am reprezentat Pro România din această poziție în cadrul Consiliului Județean Timiș. Din păcate, Pro România a fost un proiect care s-a încheiat, aș putea zice, aproape înainte de a se naște. Chiar dacă formal acest partid mai există, el nu mai are nici oameni și nici… Adică un partid nu poate să existe fără oameni”, a declarat prefectul USR de Timiș.

În continuare, Cornelia Elena Micicoi a explicat că, în opinia sa, n-ar trebui să fie acuzată de traseism politic. Faptul că a trecut de la un partid la altul nu reflectă o schimbare de ideologie, ci adaptarea la evoluția partidelor. Ea a menționat că, inițial, Pro România avea o orientare democrat-liberală și centru-progresistă, însă ulterior, prin venirea unor membri din PSD, partidul s-a apropiat mai mult de centru-stânga.

Micicoi a subliniat că a rămas fidelă principiilor sale de centru-dreapta și că, atunci când a ales să se alăture PNL, decizia a fost motivată de această orientare, însă ulterior alianța PNL cu PSD a determinat iarăși alte ajustări politice din partea sa.