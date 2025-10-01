Alexandru Nazare a precizat că, în acest moment, nu se ia în calcul o majorare a taxelor și nici o creștere a TVA pentru anul 2026. Oficialul a subliniat că ministerul analizează separat situația în sectorul HoReCa, urmând ca o decizie să fie discutată la nivelul coaliției de guvernare, în funcție de rezultatele evaluării.

Întrebat dacă exclude posibilitatea unei creșteri a impozitelor pe profit sau pe venit de la începutul anului viitor, ministrul a răspuns că nu dorește să facă astfel de evaluări în prezent.

„Nu aş vrea să fac astfel de evaluări acum. Am spus-o de mai multe ori că, în acest moment, nu discutăm despre o creştere, nu avem în plan o creştere a TVA pentru 2026”, a declarat Nazare.

Pe tema unei posibile modificări a cotei TVA în industria HoReCa, ministrul a precizat că situația este una particulară și necesită o analiză distinctă.

„HoReCa e un caz aparte. Aşteptăm analiza şi, pe baza analizei, vom discuta în coaliţie şi vom lua o decizie”, a adăugat el.

În ceea ce privește alte taxe, ministrul a precizat că nu există, în prezent, nicio intenție de majorare. El a menționat că această poziție se aplică tuturor categoriilor de taxe, fără excepție, subliniind că ministerul nu are pe agendă modificări fiscale de acest tip.

„V-am spus că nu avem în plan în acest moment. Nu avem în plan, în acest moment, o creştere a taxelor. Aici mă refer la toate taxele”, a explicat Alexandru Nazare.

În aceeași zi, Executivul a aprobat o ordonanță de urgență care modifică și completează mai multe acte normative, vizând implementarea programelor naționale din domeniul lucrărilor publice.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a explicat că măsura are ca scop menținerea echilibrului bugetar și asigurarea sustenabilității finanțelor publice, prin reevaluarea priorităților de investiții atât la nivel central, cât și local.

„Resursele financiare se vor concentra către proiecte prioritare, care au grad de execuţie ridicat şi un impact semnificativ, fără a compromite obiectivele majore de dezvoltare naţională. Concret, în ceea ce priveşte Programul Naţional de Construcţii de Interes Public sau Social, aprobat prin OUG 25/2001, ne referim la CNI, prin modificările aduse se preconizează o creştere a eficienţei utilizării fondurilor publice în cadrul programului, prin canalizarea către proiecte viabile, cu rezultate clare şi măsurabile, realizându-se totodată o îmbunătăţire a disciplinei bugetare. Vor fi oprite sălile de sport, aşezămintele culturale, fosele septice şi sistemele de canalizare. Se vor abroga o serie de sub-programe, inclusiv pentru că ele se dublează cu alte programe ale Ministerului Dezvoltării”, a transmis Dogioiu.

Lista proiectelor care nu vor mai primi finanțare include, pe lângă sălile de sport și așezămintele culturale, și sălile de cinema, drumurile de interes local și județean sau clădirile cu risc seismic.

Pentru acestea din urmă, va rămâne activ doar programul dedicat Ministerului Dezvoltării. De asemenea, reabilitarea blocurilor din zone defavorizate va fi exclusă din lista de finanțare prin programul derulat de CNI.

În ceea ce privește Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, ordonanța introduce un termen clar pentru încheierea contractelor de finanțare, respectiv intervalul 1 ianuarie – 31 decembrie 2026.

Creditele bugetare aferente acestor contracte vor fi decontate abia din 1 ianuarie 2027, a precizat purtătorul de cuvânt al Guvernului.