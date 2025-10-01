Ministerul Educației a precizat că au fost adoptate și măsurile necesare pentru asigurarea cadrului instituțional și financiar care să permită Autorității Naționale pentru Cercetare (ANC), din subordinea Ministerului Educației, să își exercite atribuțiile de Operator de Program.

Guvernul României a majorat bugetul Ministerului Educației și Cercetării prin Ordonanța de Urgență privind rectificarea bugetară, pentru a continua proiectul strategic „Laserul de la Măgurele”, vizând finalizarea implementării sistemului de fascicul gama intens. Totodată, au fost adoptate măsurile necesare pentru asigurarea cadrului instituțional și financiar care să permită Autorității Naționale pentru Cercetare (ANC), din structura ministerului, să își exercite atribuțiile de Operator de Program în cadrul „Programului de cooperare internațională în domeniul cercetării” și al „Programului infrastructură pentru cercetarea și monitorizarea emisiilor”, potrivit unui comunicat al Ministerului Educației și Cercetării transmis miercuri.

Reprezentanții ministerului au precizat că proiectul „Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP)”, cunoscut publicului drept „Laserul de la Măgurele”, este un proiect strategic pentru România, a cărui finalizare este programată pentru decembrie 2026. Ministerul Educației și Autoritatea Națională pentru Cercetare depun eforturi pentru a asigura finanțarea necesară, chiar și în contextul actual al crizei fiscal-bugetare.

”La acest moment, ELI-NP cuprinde un sistem laser de 2 x 10 PW, cel mai puternic din lume, urmând ca în urma acestei alocări bugetare să fie implementat sistemul de fascicul gama cu aplicaţii semnificative în medicină şi imagistică industrială. Programul de cooperare internaţională în domeniul cercetării dispune de un buget de 13 milioane CHF, din care 85% reprezintă contribuţia elveţiană prin Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC), iar 15% cofinanţare de la bugetul de stat”, a mai transmis sursa citată.

Programul include Proiecte Comune Multilaterale de Cercetare (MJRP) și infrastructura „Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics” (ELI-NP). Scopul său este de a dezvolta parteneriate de cercetare durabile între instituții din România, Elveția și alte state europene, facilitând astfel participarea la Programul-Cadru al UE pentru Cercetare și Inovare și consolidând prezența României în rețelele internaționale de infrastructură.

Programul „Infrastructură pentru cercetarea și monitorizarea emisiilor” are un buget de 7,4 milioane CHF, din care 85% provin de la Secretariatul de Stat pentru Afaceri Economice (SECO) din Elveția, iar 15% reprezintă cofinanțare din bugetul de stat. Componenta sa include Infrastructura de Cercetare a Aerosolilor, Norilor și Gazelor Minore (ACTRIS) și Studierea Emisiilor de Metan în Europa de Est (EEMS). Obiectivele programului vizează consolidarea capacităților naționale de măsurare și modelare a emisiilor, precum și avansarea cercetării asupra concentrațiilor de metan și particule în suspensie, contribuind atât la progresul științific, cât și la dezvoltarea politicilor publice bazate pe dovezi.

Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, și președintele ANC, Alexandru Andrei, au declarat într-un comunicat comun că au obținut sprijinul Guvernului pentru reluarea implementării acestui proiect.