Marcel Ciolacu lansează un avertisment ferm pentru actualii parteneri de guvernare și critică modul în care Executivul condus de Ilie Bolojan a înțeles să abordeze reformele. Liderul PSD afirmă că România ar putea ajunge în incapacitate de plată doar într-un scenariu extrem: o criză politică prelungită.

Ciolacu contestă măsurile propuse de Guvern în domenii-cheie precum administrația sau educația și susține că simpla reducere de personal nu reprezintă o reformă autentică. El a respins acuzațiile legate de utilizarea fondului de rezervă, precizând că toate resursele au fost direcționate către investiții prin ministere și administrațiile locale.

„Domnule Bolos, de ce ati stat patru luni si nu ati spus nimic, lasand pe toata lumea sa il acuze pe fostul dumneavoastra sef? Pai nu ati spus sa nu facem rectificare bugetara, ca asa e mai bine, ca avem alegeri si sa nu destabilizam.

Ce sume v-am cerut eu, domnule Bolos, sa cheltuiti din acest fond de rezerva. Dumneavoastra faceati colectarea, o duceati in acest fond, si de aici controlam cheltuielile. S-au dus banii la Transporturi, la MIPE, la Educatie. Era normal sa dam bani si la administratiile locale, pe investitii, nu a fost mita electorala. Dar va prind eu, domnul Bolos, la Sfanta Liturghie de duminica.

Banii au fost cheltuiti din fondul de rezerva al Guvernului, nu al prim-ministrului. Faceam asta pentru a nu bloca investitiile, toti banii s-au dus pe investitii. Eu a trebuit sa fac rost de aceste cifre, fostul ministru de Finante le avea. El putea sa zica „stati, domnule, ca nu a plecat Ciolacu cu banii acasa”. Cum nici el nu a furat banii, Doamne fereste!

Domnule, eu am promis ca seva circula pe aurostrada de la Craiova pana la mare. Se merge.

Stiti cati premieri a avut PSD in ultimii sase ani? Pe mine, un an si sase luni, atat. Sunt mandru de absolut toate deciziile pe care le-am luat.”

Întrebat despre actuala coaliție, Marcel Ciolacu a subliniat că stabilitatea este vitală pentru a evita riscurile economice:

„Am lasat 10,4 miliarde de euro, bufferul de la Finanţe. BNR are cea mai mare rezervă valutară din istorie. România poate intra in incapacitate de plata intr-un singur scenariu: doar intr-o criza politica prelungita. Aceasta coalitie trebuie sa functioneze, dar nu la impunere, pe respect. Ciolacu a dat bani doar primarilor PSD? Nu cumva a dat si la PNL? Nu cumva a dat si la sectorul 6?”, a declarat acesta la RomâniaTV.NET.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a recunoscut la rândul său tensiunile din actuala formulă guvernamentală, dar a insistat că stabilitatea trebuie păstrată.

„E o coaliţie complicată, o coaliţie extrem de complicată, cu patru formaţiuni politice plus grupul minorităţilor naţionale, o coaliţie mare şi stabilă în principiu şi în practica de zi cu zi până la urmă. Dar sigur că apar tensiuni, nu au cum să nu existe tensiuni. Sunt patru formaţiuni politice diferite, cu viziuni diferite, care pot fi şi apropiate, dar niciodată nu vor fi identice fiindcă asta ar înseamna să fie un singur partid şi este absolut firesc, absolut normal să existe astfel de discuţii”, a afirmat Kelemen Hunor, luni seară, la Antena 3.

Hunor a precizat că susține în continuare mandatul premierului Ilie Bolojan și a acordat coaliției o notă de 8–8,5.