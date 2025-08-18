Mihai Fifor a criticat aspru discursul și măsurile promovate de premierul Ilie Bolojan, considerând că acestea transmit mai degrabă panică decât încredere. El a spus că premierul ar folosi cu prea mare lejeritate termeni precum „recesiune”, „incapacitate de plată” sau „junk”, în condițiile în care rolul unui lider executiv ar fi acela de a liniști populația și de a transmite încredere în economie, nu stres și nesiguranță.

Deputatul PSD a declarat că reforma nu trebuie să însemne distrugere și nici joacă de-a hazardul cu viețile cetățenilor. În opinia sa, reforma nu presupune tăieri de la cei săraci pentru a conserva privilegiile celor care au deja mult, făcând aluzie la o inversare a rolului celebrului Robin Hood, care „fură de la bogați și dă la săraci”. El a sugerat că Bolojan ar face contrariul.

„Recesiune, incapacitate de plată, junk … cu câtă ușurință folosește aceste cuvinte premierul Bolojan, tocmai cel care ar trebui să transmită românilor și investitorilor încredere, siguranță, calm. Nu panică. Nu presiune. Nu stres zilnic. Nu coșmarul disponibilizărilor, al pierderii locurilor de muncă, al blocării investițiilor și al sufocării mediului de afaceri. Reforma nu înseamnă distrugere. Reforma nu înseamnă să te joci cu viețile și destinele românilor. Reforma nu înseamnă să tai de la cei săraci pentru a da la cei privilegiați. Ca un fel de Robin Hood original, neaoș românesc”, spune deputatul PSD Mihai Fifor.

Fifor a spus că, în tot acest context tensionat, premierul nu oferă niciun semnal legat de lupta reală împotriva evaziunii fiscale sau a celor care s-ar folosi de relații politice pentru a beneficia de bani publici. El s-a întrebat retoric dacă nu cumva „tunul microbuzelor școlare”, despre care nu se mai discută, este unul dintre aceste cazuri de corupție ignorate.

„Și, în tot acest timp, nimic despre cea mai grea bătălie pe care premierul ar trebui să o ducă: cea cu evazioniștii din această țară. Cu hoții și ticăloșii conectați politic la buget. Cu cei care fac averi pe spinarea investițiilor în educație sau sănătate. Chiar nimeni nu ne spune nimic despre tunul microbuzelor școlare, de pildă?”, mai spune Fifor.

Deputatul a mai declarat că, în loc să-i lovească pe dascăli, angajații din administrație sau pe pensionari, Guvernul ar trebui să se concentreze pe combaterea evaziunii, pe cei cu „beneficii nesimțite” și pe cei „mufați politic” de ani de zile. El a spus că acești oameni sunt cunoscuți atât de premier, cât și de cetățeni, și l-a îndemnat pe Bolojan să îi expună public și să ia măsuri împotriva lor.

În opinia lui, „barda” trebuie folosită împotriva ticăloșilor, nu a oamenilor care își respectă obligațiile față de stat.

„Îi știți și îi știm. Mergeți peste ei. Arătați-i oamenilor. Redați-le încrederea că guvernul poate duce lupta cea mare. Pentru români. Nu cu românii corecți și cinstiți. Redați speranța dascălilor, angajaților din administrație, mediului de afaceri, pensionarilor. Arătați că ați înțeles că barda e pentru ticăloși, nu pentru cei corecți, care sunt cei mai loviți de cruciada dvs. cu deficitul”, a mai transmis social-democratul.

Mihai Fifor a atras atenția că, dacă situația economică este atât de gravă, premierul ar trebui să vină în fața Parlamentului și să explice clar de ce România ar risca intrarea în incapacitate de plată, mai ales în condițiile în care bugetul pe 2025 a fost deja aprobat și asumat politic. El a ridicat întrebarea dacă, între momentul aprobării și luna august, s-a întâmplat ceva semnificativ care să justifice astfel de declarații alarmiste.

Deputatul PSD a mai spus că este esențial pentru credibilitatea reformei ca premierul să lămurească dacă bugetul a fost greșit construit sau dacă cei care l-au făcut nu și-au făcut treaba, în condițiile în care încă se află în echipa guvernamentală.

În final, Mihai Fifor a sugerat că oamenii sunt deja obosiți, divizați și afectați de anul trecut, iar retorica de panică a premierului nu face decât să adâncească neîncrederea. El a cerut premierului să „încrunte sprânceana acolo unde trebuie” și să nu transforme deficitul bugetar într-un pretext pentru lovirea celor corecți și cinstiți.