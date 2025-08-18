Proiectul de lege care reglementează plata pensiilor private, document cu impact direct asupra celor 9 milioane de români care au economii în sistem, nu va fi adoptat în forma inițială. Surse politice și administrative apropiate discuțiilor au confirmat pentru Economica.net că Guvernul ia în calcul modificări majore, după reacțiile critice din societate și din mediul politic, scrie economica.net.

Potrivit informațiilor obținute, principalele modificări vizează:

suma ce poate fi retrasă la început: de la 25% la 35% din totalul activului acumulat;

perioada maximă de plată eșalonată: redusă de la 10 ani la 7 ani.

În prezent, normele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) permit două opțiuni: retragerea integrală a banilor la momentul pensionării sau plata eșalonată pe cinci ani. Noua lege, aflată acum în dezbatere, ar elimina plata integrală și ar introduce variante limitative: programare pe maximum 10 ani sau pensie viageră.

Inițiativa legislativă a generat nemulțumiri, pentru că elimina complet posibilitatea retragerii integrale a banilor, opțiune preferată de peste 75% dintre beneficiarii Pilonului II care și-au încasat deja pensia între 2016 și martie 2025.

După aceste reacții, premierul Ilie Bolojan a cerut dezbatere suplimentară și explicații din partea Ministerului Muncii și ASF. Ulterior, a avut loc o primă întâlnire la Parlament, cu participarea instituțiilor care au elaborat proiectul, a administratorilor de fonduri de pensii și a reprezentanților sindicatelor și patronatelor prin Consiliul Economic și Social (CES).

O nouă întâlnire este programată săptămâna viitoare la Ministerul Muncii, unde va fi discutată varianta revizuită – cu retragere inițială mai mare și perioadă de plată mai scurtă.

De la lansarea sistemului Pilon II, în 2009, legislația de bază a prevăzut ca după 3 ani de funcționare să fie adoptată o lege specială pentru plata pensiilor private. Aceasta nu a fost însă adoptată, iar până acum plățile s-au făcut doar pe baza unei norme ASF.

În practică, majoritatea covârșitoare a românilor au ales varianta plății unice, chiar dacă opțiunea eșalonării pe cinci ani aducea avantaje fiscale. Din cei aproape 200.000 de beneficiari care au încasat până acum pensia Pilon II, peste trei sferturi au preferat să retragă banii într-o singură tranșă.

În prezent (norme ASF): retragere integrală sau plată eșalonată pe 5 ani.

Proiectul inițial de lege: retragere maxim 25% și plăți lunare până la 10 ani ori pensie viageră.

Varianta discutată acum: retragere maxim 35% și plăți eșalonate pe cel mult 7 ani.

Această ultimă formulă încearcă să răspundă preferințelor exprimate public și să reducă nemulțumirile privind eliminarea plății unice. Totuși, pentru mulți participanți, faptul că nu își vor mai putea retrage integral banii rămâne un punct sensibil.

Autoritățile române au invocat ca justificare „alinierea la bune practici europene și la recomandările OECD”. Totuși, în multe state UE, regulile sunt mai flexibile, iar participanții pot alege între retragere integrală, plăți eșalonate sau combinații între acestea.

În România, abordarea mai restrictivă este criticată de sindicate și organizații civice, care atrag atenția că statul limitează dreptul participanților de a dispune de banii economisiți.

În Pilonul II de pensii private sunt acum administrate active de peste 36 miliarde de euro, echivalentul a peste 10% din PIB. Din 2009, toți salariații până în 35 de ani, precum și cei care au intrat ulterior pe piața muncii, au fost înscriși automat în sistem.

Contribuțiile reprezintă 4,75 puncte procentuale din cota totală de 25% pentru pensii și sunt virate lunar către fondurile administrate privat.