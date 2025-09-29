Sunt bani de pensii și salarii în România? Premierul Ilie Bolojan a risipit orice emoție din partea românilor. Luni seară, în cadrul unei emisiuni la Digi24, șeful Guvernului a explicat că statul are fonduri suficiente pentru plata pensiilor și salariilor până la sfârșitul anului.

Ilie Bolojan a adăugat că rectificarea bugetară care va fi adoptată săptămâna aceasta a fost gândită astfel încât să asigure fluxurile de plăți necesare, inclusiv pentru lunile următoare.

Șeful Guvernului a precizat că, pe componenta de pensii, s-a alocat o sumă relativ mică, însă pe zona de salarii au fost făcute suplimentări pentru câteva ministere, astfel încât să fie acoperite plățile pentru perioada următoare.

„Sunt bani de pensii și salarii, iar aceasta rectificare asigură fluxurile de plăți pentru ca ele să fie achitate pana la sfârșitul anului. (…) S-a alocat o sumă mică la rectificare (pentru pensii – n.red.), iar pe componenta de salarii au fost niște alocări suplimentare pentru a se asigura fluxul plăților pentru următoarele câteva luni”, a declarat Bolojan.

În ceea ce privește programul „Anghel Saligny”, premierul a arătat că sunt alocate 9,9 miliarde de lei, la care s-au adăugat două miliarde suplimentare pentru plata facturilor din acest an.

Ilie Bolojan a subliniat că taxele nu au crescut fără motiv și a insistat că nu au fost luate fonduri de la investiții pentru acoperirea pensiilor și salariilor. El a menționat că, în primele șase luni ale anului, nu au fost implementate măsuri de reducere a costurilor salariale, ceea ce a dus la o anvelopă de salarii mai mare decât cea estimată inițial.

În opinia prim-ministrului, pentru a menține echilibrul bugetar nu este nevoie de noi creșteri de taxe, ci de o mai bună colectare a acestora, în paralel cu menținerea cheltuielilor de funcționare ale statului la un nivel care să asigure buna desfășurare a activității economice.

„Taxele nu au crescut degeaba. Nu am luat bani de la investiții pentru pensii și salarii. Pentru că, pe primele 6 luni, nu s-au luat măsuri de scădere a costurilor cu salariile, anvelopa de salarii a fost mai mare decât cea estimată inițial. Pentru a ne putea menține în echilibru bugetar, nu mai trebuie să creștem taxe, trebuie să le încasăm. Dar trebuie menținute însă cheltuielile de funcționare a statului, în perioada următoare, pentru a asigura funcționarea economică”, a mai explicat Ilie Bolojan pentru postul de televiziune.

Premierul a detaliat și motivul pentru care Ministerul Muncii a primit fonduri suplimentare importante. O parte din aceste sume sunt destinate achitării restanțelor către companiile din energie, rezultate din schema de plafonare a prețurilor din anii trecuți.

Bolojan a explicat că, pentru consumatorii casnici, Ministerul Muncii achită diferențele de preț, în timp ce pentru consumatorii non-casnici responsabilitatea revine Ministerului Energiei.