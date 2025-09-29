Premierul României a comentat situația bugetară după rectificarea aprobată recent. El a subliniat că Guvernul va gestiona cu strictete fondurile disponibile până la finalul anului. Bolojan a explicat că rectificarea bugetară este foarte restrictivă și nu permite alocări suplimentare.

„Anul acesta, au fost alocați inițial 9,9 miliarde, s-a adăugat această suplimentare de peste 2 miliarde, în așa fel încât facturile care au fost emise până în vara acestui an să poată fi achitate în lunile următoare”, a declarat premierul.

El a precizat că resursele pentru programul Anghel Saligny sunt limitate.

„Nu mai avem spații bugetare pentru a continua alte plăți pe programul Anghel Saligny anul acesta și cu această suplimentare se vor închide plățile pe care le poate face Guvernul României pe programul de investiții din bugetul național pentru autoritățile locale”, a adăugat Bolojan.

Premierul a precizat că suplimentarea bugetară a fost necesară pentru a acoperi facturile deja emise către autoritățile locale. Aceasta asigură plata proiectelor planificate și evită eventualele întârzieri în implementarea lucrărilor.

În acest context, primăriile și consiliile locale trebuie să prioritizeze proiectele existente și să gestioneze cu atenție fondurile disponibile, deoarece modificările bugetare nu permit finanțarea de noi lucrări în acest an, ci doar achitarea obligațiilor contractate anterior.

Premierul Ilie Bolojan a subliniat că sumele alocate suplimentar programelor PNRR și Anghel Saligny nu au fost preluate de la alte proiecte de investiții. El a precizat că decizia a fost necesară pentru a acoperi volumul crescut de lucrări derulate de companiile de construcții în acest an. Astfel, fondurile suplimentare asigură plata facturilor emise până în vară, fără a afecta alte investiții planificate în bugetul național.

„Nu au fost luați bani de la investiții, ci au fost suplimentate sumele pe aceste programe. Având în vedere că volumul de lucrări derulate de companiile de construcții a fost mult mai mare decât cel programat la începutul anului, pentru a asigura cât de cât plățile a fost făcută această suplimentare”, a explicat Bolojan.

Bolojan a subliniat costurile dobânzilor:

„Dacă nu ne reducem cheltuielile, dobânzile vor fi tot mai mari, pentru că ne vom împrumuta tot mai mult. Trebuie să luptăm împotriva fraudei, evaziunii fiscale, toate companiile să plătească taxe și în România și să reducem cheltuielile. Trebuie să se obțină majorări de venituri, pentru că e anormal să avem sume pe care să nu le putem încasa”, a mai spus el la Digi 24.

Ilie Bolojan a menționat că deficitul bugetar a scăzut, însă presiunea asupra cheltuielilor rămâne mare și sunt necesare alte reduceri.

„Cu măsurile pe care instituțiile publice, unde personalul, că ne place, că nu ne place, este supradimensionat, există locuri unde lucrurile se pot face mai eficient, cu costuri mai mici și toate aceste locuri trebuie să fie inventariate și măsurile trebuie luate treptat, treptat. Dar măsurile de reducere de cheltuieli atunci când sunt luate, nu au efecte de pe o zi pe alta. Se văd peste două luni, peste trei luni, peste patru luni de zile, pentru că e nevoie de adoptare de legi, e nevoie de timp de dezbateri, este nevoie de transparență decizională, e nevoie de publicare, unele sunt contestate, vedeți ce se întâmplă și acum, pachetul al doilea care a fost adoptat este contestat la Curtea Constituțională și urmează ca Curtea să se pronunțe în zilele următoare. Deci toate aceste reduceri de cheltuieli se văd de anul viitor și trebuie să le susținem în continuare în așa fel încât să ne echilibrăm cheltuielile. Nu ne mai putem permite să cheltuim ceea ce nu avem”, a spus premierul.

Premierul Ilie Bolojan a explicat că deficitul de 8,4% reprezintă 159 de miliarde de lei, adică aproximativ 32 de miliarde de euro, ceea ce înseamnă mai puține investiții vizibile pentru cetățeni. El a precizat că o parte din suma alocată Ministerului de Finanțe în urma rectificării, respectiv 12 miliarde de lei, este destinată exclusiv cheltuielilor cu dobânzile.

„Înseamnă mult mai puține investiții și lucruri care le văd românii. O parte din această alocare către Ministerul de Finanțe de la această rectificare înseamnă plus 12 miliarde pe cheltuielile cu dobânzile, gândiți-vă că dobânzile anul acesta ne costă peste 50 de miliarde de lei. Deci aproape 11 miliarde de euro. Am mai spus, 11 miliarde de euro înseamnă valoarea autostrăzii Moldovei, București și până la Pașcani. Înseamnă, de exemplu, gândiți-vă că drumul expres a Radu Oradea, care se va face în anii următori, are o valoare de aproximativ 2 miliarde de euro. Asta trebuie să înțeleagă românii că nu mai putem merge în formulă. De ce? Pentru că chiar dacă noi avem un grad de îndatorare mai mic decât alte țări europene, creșterea datoriei României s-a făcut cu o viteză prea mare. Am crescut în fiecare trimestru în ultimii ani aproape cu 1%, să spunem. Deci am crescut prea mult și asta înseamnă că, indiferent ce guvern ne vom fi, dacă nu ne vom reduce aceste cheltuieli, dobânzile vor fi tot mai mari pentru că ne vom imprumuta tot mai mult și vom ajunge în situația în care nu o să avem spațiu să fim decât o agenție de plăți acest guvern și nu vom mai putea crea condiții de dezvoltare. De aceea, lucrurile sunt stabile”, a spus premierul.

Premierul a subliniat că măsurile luate pe componenta de taxe și cheltuieli sunt esențiale pentru stabilitatea financiară.

„Dar nu-i suficient ceea ce am făcut acum pe componenta de reducere de cheltuieli. Pe componenta de taxe a trebuit să luăm aceste măsuri pentru că altfel în 1 iulie aveam grave probleme de stabilitate financiară. Acum pe componenta de taxe unde nu mai trebuie să luăm măsuri de creștere a taxelor, trebuie să ne încasăm aceste taxe”, a spus Bolojan.

El a precizat că toate companiile trebuie să plătească impozite și să respecte reglementările fiscale: