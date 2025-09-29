Călin Georgescu participă luni, 29 septembrie, la emisiunea „Marius Tucă Show”, moderată de Marius Tucă și Ion Cristoiu, transmisă de România TV. Interviul vine după declarațiile lui Nicușor Dan, care l-a acuzat că ar fi „omul rușilor”. Discuțiile vizează atât presiunile resimțite în plan personal, cât și perspectivele sale asupra dreptății și implicării civice.

Călin Georgescu a fost întrebat dacă a considerat retragerea în fața presiunilor politice și sociale. El a explicat că a adoptat o strategie de analiză și răbdare.

„A fost aceeași linie, faptul că taci o perioadă nu înseamnă că te-ai retras. Nu te retragi, nu te predai, vezi cum stau lucrurile, analizezi cu atenție și acționezi, nu există altă formă. În toată această perioadă pe care ați menționat-o, cu multe lucruri bune, dar și cu multe rele, aș vrea să le mulțumesc celor care m-au trădat pentru că m-au întărit, vreau să le mulțumesc celor ce m-au jignit pentru că m-au înălțat și celor care m-au lovit pentru că m-am ridicat”, a spus Georgescu.

Georgescu a făcut aceste declarații în contextul întrebărilor despre posibila sa retragere și a oferit detalii despre modul în care a gestionat perioada respectivă, menționând atât provocările întâmpinate, cât și experiențele cu care s-a confruntat în acest interval.

Întrebat despre comparația cu dosarul lui Trump din 2016 și posibilitatea de a ancheta alți lideri politici români, Georgescu a precizat că atenția sa se concentrează exclusiv asupra cetățenilor români și asupra situațiilor cu impact direct asupra societății.

Georgescu a precizat că nu poartă discuții cu „diavolul”, termenul fiind folosit de el pentru a desemna opoziția sau factorii negativi. El a menționat că vede o paralelă între amenințările externe și problemele interne de sănătate sau securitate, subliniind preocuparea sa principală pentru cetățenii români: că interesul său se concentrează exclusiv asupra poporului român și asupra situațiilor care îl afectează direct.

Georgescu a făcut referire și la situația din Statele Unite, menționând recentul caz al fostului director FBI, James Comey, trimis sub acuzare, despre care Kash Patel afirma că instituția a fost folosită ca instrument politic. El a adăugat că acțiunile guvernamentale externe, inclusiv posibile urmări pentru alți lideri americani, sunt realizate cu precizie, comparând mecanismele acestora cu „bisturiul” în aplicarea justiției.

„Pe mine mă interesează poporul român, atât. În general, știu că cu diavolul nu intri în conversație, deci nu am ce conversație să am. Pot să vă spun că, într-adevăr, este aceeași rezoluție a unei boli. Rușii sau cancerul. Ori sunt ruși, ori ai cancer. După cum știți, acum câteva zile, a fost trimis sub acuzare fostul director al FBI, Comey, despre care Kash Patel spunea că corupția a utilizat FBI-ul ca o armă, și este acuzat de minciună, de obstrucție, de inducere în eroare a poporului american. Sigur că, probabil că, fără să anticipez prea mult, va urma și fostul șef de la CIA, și, în general, acțiunea americană, care este una foarte precisă, este bisturiu, așa cum îi cunosc, este o acțiune contagioasă. Pe linia pe care America o dorește, dorește dreptate, dorește adevăr și, nu uitați de ce a însemnat acest eroul Charlie Kirk. După decesul lui, în America este o revoluție a gândirii, sunt milioane, zeci de milioane de tineri americani care s-au înscris în ceea ce Charlie Kirk a promovat prin fundația lui, dar au venit ca să cunoască viața lui Iisus Hristos. Nu a realizat-o nicio religie, nici Vaticanul nu a realizat ce a realizat Charlie Kirk. Este un martir al lumii care a refuzat să stea în genunchi în fața urii. Linia pe care o spuneți este pledoaria pe care în discursuri apostolice conducerea americană a făcut-o față de iertare, nu doar față de iubire. Este o treaptă mult superioară. Pe același calapod, a fost unii cu alții și noi toți cu Dumnezeu, aceasta a fost poziția mea. Sistemul nu a înțeles-o, pentru că sistemul nu îl înțelege pe Dumnezeu. Șocul lor a fost ceea ce credem, și anume că totul este Dumnezeu și trebuie să facem totul prin el, nu pentru el”, a declarat Georgescu.

Georgescu leagă analiza internă de exemple internaționale, menționând acțiuni ale autorităților externe și modul în care acestea au fost implementate.

Întrebat direct despre anchetarea altor persoane, Georgescu a subliniat diferența dintre justiția umană și valorile spirituale, explicând cadrul în care se raportează la responsabilitățile legale și morale, precum și perspectivele pe care le consideră relevante în luarea deciziilor.

„Într-o situație de genul acesta în care se află lumea întreagă, unde traversăm un război spiritual în care sunt pentru Dumnezeu și împotriva lui Dumnezeu. Ideologia este a lor, noi suntem cu credința. Ideea este că diavolul se plimbă liber printre noi, cu mare larghețe, iar noi suntem în poziția de a înțelege acest îndemn pe care Sf. Apostol Pavel l-a dat: să aveți în gândul vostru durerea lui Hristos. Nu te îndeamnă să îți iei crucea să mă urmezi, ci la desăvârșirea dragostei. Eu le mulțumesc vrășmașilor mei, pentru că sunt cei mai severi prieteni. Ultima judecată este a lui Dumnezeu, a Justiției dacă sunt lucruri de alt ordin, dar de așa ceva nu sunt interesat pentru că nu ajungem nicăieri. Situația de astăzi reclamă întoarcerea noastră la ceea ce era pe vremuri, apropierea de ceea ce este bun, drept, sfânt. În clipa când ești pe acest scaun înalt, președintele unei țări, îl vezi pe ultimul din țara ta și îl vezi pe cel de lângă tine, de jos, te apleci, îl ridici. Și de te întreabă cine ești, nu spui, ci faci binele în tăcere. Este esențial pentru viitorul omenirii, pentru viitorul nostru ca oameni demni, pe care astăzi sistemul oligarhic globalist soroșist spune: omul este un animal cu aspecte primitive. Iar eu spun este creație, intuiție, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Aici trebuie să ajungem, cu maximă conștiință, încât să nu ne pierdem în detalii”, încheie el.

Georgescu a discutat despre modul în care valorile morale și spirituale se raportează la provocările politice și sociale, menționând legătura dintre exercitarea funcțiilor de conducere și responsabilitățile față de cetățeni.