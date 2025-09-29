Călin Georgescu a fost prezent, luni seară, în emisiunea realizată de Marius Tucă, unde a discutat pe larg despre poziția fostului președinte american Donald Trump în raport cu războiul din Ucraina și despre implicațiile acestor poziții asupra echilibrului global.

Georgescu a explicat că, potrivit viziunii sale, pacea reprezintă singura cale prin care o țară se poate dezvolta, iar războiul împiedică orice progres real. El a menționat că, în timpul primului mandat al lui Trump, SUA au fost implicate mai puțin în conflicte externe, ceea ce a contribuit la menținerea păcii la nivel mondial.

„Pacea este singurul mod prin care o țară se poate dezvolta. Tu nu te poți dezvolta în război. Este imposibil așa ceva. Nu ai cum, și atunci, acest aspect al pseudo-civilizației occidentale te pune pe gânduri, pentru că ce se întâmplă astăzi: uitați-vă la poziția președintelui Trump – arată din plin – băieți, dacă vreți să continuați, e problema voastră. Eu nu vreau să am niciun amestec în chestia asta. Pe mine mă interesează pacea. Și drept dovadă că, pe vremea președintelui Trump, în primul mandat, să ne amintim toți, a fost pace. În toată lumea”, a afirmat fostul candidat la președinția României.

Referindu-se la recentele afirmații ale lui Donald Trump, în care fostul președinte a sugerat Europei să gestioneze singură situația din Ucraina, Georgescu a precizat că mesajul poate fi interpretat ca o demonstrație a principiului „America first”.

El a explicat că Trump a folosit un limbaj sarcastic pentru a transmite că Statele Unite nu doresc implicarea directă în conflict, iar scopul său principal rămâne protejarea intereselor naționale americane.

Potrivit lui Georgescu, acest tip de abordare reprezintă baza artei diplomatice: contează atât ceea ce se spune, cât și ceea ce rămâne nespus sau nevăzut.

„Din punct de vedere diplomatic, se traduce în felul următor: contează ceea ce nu se spune, este important ceea ce nu se vede și este fascinant ceea ce nu se scrie. Asta este baza artei diplomatice și asta a făcut Trump în această declarație, este cel care a pus bazele, printr-un mod sarcastic de a se adresa situației, eu sunt pentru pace. El nu a spus că America se implică, dacă vreți, făceți-o voi, eu nu am nicio treabă, asta este traducerea. Pe mine, mă intresează, first America: deci mă interesează țara mea, teritoriul meu, situația mea, vecinii mei și în mod special, e bine să ne uităm cu mare atenție la ce se întâmplă în arena mondială. Aici, de la zona unipolară, zona Imperiului Britanic, și în mod special, City of London, se trece la zona tripolară. America, la pupitru, China și Rusia”, a indicat Călin Georgescu drept viziune sa despre acțiunile liderului SUA.

Georgescu a comentat și întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, subliniind că maniera în care cei doi lideri s-au adresat unul altuia, folosind apelative neobișnuite în diplomație, denotă o clarificare și o înțelegere fără precedent între două dintre cele mai puternice țări ale lumii.

El a precizat că această apropiere indică necesitatea unui parteneriat decisiv cu America pentru supraviețuirea echilibrului global și a subliniat că, fără implicarea SUA, multe structuri internaționale riscă să se scufunde, asemenea unei bărci.

„Este modul de adresare, care nu a mai fost niciodată între doi președinți de țări cele mai mari. Președintele Trump s-a adresat „Dragă Vladimir”, iar președintele Putin s-a adresat „Dragă vecine”, lucruri nemaiîntâlnite în diplomație până astăzi. Denotă faptul că există o înțelegere și o clarificare a unei situații între cele două țări pe care evident că diplomația, când va fi, momentan nu avem, va trebui să ia act în privința unui parteneriat total și decisiv cu America, pentru că fără America nu avem cum să supraviețuim în această lume. Barca nu numai că se va scufunda, s-a scufundat deja”, a spus Georgescu.

În aceeași emisiune, Călin Georgescu a vorbit despre rolul Chinei și formarea unei ordini mondiale tripolare, în care SUA, China și Rusia sunt principalii actori. El a explicat că Uniunea Europeană și-a pierdut relevanța geopolitică, în timp ce China își consolidează poziția economică și tehnologică, producând majoritatea echipamentelor pentru energia regenerabilă și având un impact major asupra piețelor globale.

Georgescu a criticat, de asemenea, ideea că tranziția totală către energii regenerabile ar fi viabilă, amintind că dezvoltarea economică depinde în continuare de resursele clasice, precum cărbunele și petrolul. El a arătat că România dispune de aceste resurse și că ignorarea lor ar reprezenta o eroare strategică. În final, Georgescu a subliniat că înțelegerea acestor dinamici internaționale este esențială pentru orice decizie diplomatică și economică viitoare a României.