Călin Georgescu a detaliat la Marius Tucă Show cinci principii fundamentale pentru dezvoltarea țării, inspirate de învățăturile lui Mircea Malița. El a explicat că aceste puncte ar putea constitui un cadru coerent pentru gestionarea resurselor și a politicilor publice.

Primul aspect vizează simplificarea legislației. Georgescu consideră că legile trebuie să fie clare și accesibile, pentru a fi aplicate corect și rapid de către cetățeni și autorități. În al doilea rând, el subliniază necesitatea unui corp funcționarial profesionist și bine pregătit, capabil să pună în practică regulile adoptate.

Al treilea element urmărește stabilirea unor taxe și impozite reduse, pentru a stimula dezvoltarea economică și a sprijini inițiativele antreprenoriale.

În ceea ce privește moneda națională, Georgescu propune întărirea Leului până la nivelul Lirei Sterline, subliniind că o monedă stabilă este vitală pentru încrederea investitorilor și a populației. Ultimul principiu se referă la crearea unei țări curate, atât din punct de vedere civic, cât și moral, cu instituții transparente și standarde etice ridicate.

Politicianul a criticat conducerea actuală, afirmând că după șase luni nu există un plan concret și nici autoritatea necesară implementării măsurilor.

„Nu poți dezvolta o țară doar pe energii regenerabile. Nu ai cum. Este cărbunele curat pe care îl reprezintă Trump și este petrolul – ceea ce are România din plin. Prin amatorism nu poți construi o țară, nu te poți răzbuna pe un popor care a avut libertatea și nu a știut să o ia în 1990, iar anul trecut i s-a încercat din nou să i se ia. Regele azi e gol. Oamenii ăștia au puterea ilegitimă în mână. Foarte bine – să demonstrez de ce o au”, a declarat Georgescu.

Georgescu a explicat că factura la energie poate fi un instrument de eficientizare a taxelor pentru români, subliniind importanța domeniului energetic pentru economie. El a atras atenția asupra vânzării resurselor și a sistemului bancar, ceea ce reduce controlul statului asupra propriilor active.

„Asta se întâmplă prin vânzarea a tot ce mai are România peste 80% sistemul bancar și resursele țării nu mai aparțin poporului român, ori pe fondul acesta și în special al energiei pentru că energie este sângele economiei, tu nu ai cum să tinzi către un TVA de 24%, când 90% dintre dividende se duc la bugetul de stat”, a explicat Georgescu.

El consideră că taxele românilor pot fi optimizate prin factura de energie, ca un mod de a maximiza eficiența contribuțiilor la buget.

„Factura de energie este un mod de a eficientiza la maxim taxele pentru poporul român pe care l-ai înrobit total. Întrebarea este simplă: pe cine servești, poporul român sau interesele străine?”, a adăugat el.

Călin Georgescu a explicat ce ar face dacă ar deține responsabilitatea guvernării. El a menționat că pentru dezvoltarea României este necesar un plan strategic, care să includă reromânizarea capitalului și gestionarea resurselor proprii.

„În primul rând, am soluția prin programul de țară, dar două lucruri le menționez acum: jaful se încheie în momentul reromânizării capitalului, resursele toate îți aparțin, iar o strategie pe care poți să o ai și este bine să o ai în inima ta, sunt cinci puncte, o pagină: 1 – legi simple, pe înțelesul tuturor, 2 – funcționari bine instruiți, capabili să pună în practică legile făcute, 3 – taxe și impozite mici, ca țara să se dezvolte, 4 – o monedă sigură și stabilă, adică aș face leul egal cu lira sterlină, și 5 – o țară curată și îngrijită. Pentru asta, ai nevoie să ai această strategie în inimă, deci să ai un plan, ei nu au niciun plan, după șase luni de zile nu au niciun plan, și să ai autoritatea care să pună în practică acest lucru. Tu nu poți prin austeritate să dezvolți o țară. Este imposibil, și atunci te gândești că cineva se răzbună pe un popor care și-a dorit libertatea”, a spus Călin Georgescu.

El a insistat că austeritatea nu poate reprezenta o soluție pentru dezvoltarea economică și socială. Planificarea strategică, stabilitatea financiară și controlul asupra resurselor sunt, în opinia sa, condiții esențiale pentru ca România să devină un stat puternic și independent.