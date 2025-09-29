Potrivit unui comunicat transmis de Autoritatea de Supraveghere Financiară, în urma ședinței Consiliului din 26 septembrie 2025 s-a decis ca societatea DallBogg Life and Health AD să nu mai poată încheia noi polițe de asigurare în România începând cu 1 octombrie. Inițial, compania fusese supusă unei măsuri temporare de restricționare a activității, valabilă timp de trei luni, de la 1 iulie 2025.

”Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a decis, în şedinţa Consiliului din 26 septembrie 2025, să interzică societăţii de asigurare DallBogg Life and Health AD subscrierea de noi contracte de asigurare pe teritoriul României, începând cu 1 octombrie 2025. Activitatea societăţii fusese anterior restricţionată, însă doar temporar, pentru o durată de trei luni, începând cu 1 iulie 2025”, anunţă ASF.

Decizia de limitare temporară a activității a fost luată anterior de autoritatea de supraveghere din Bulgaria, în calitate de instituție competentă în statul de origine, întrucât compania opera pe piața din România în baza regimului de liberă prestare a serviciilor (Freedom of Services – FoS).

Pe perioada suspendării temporare, ASF a desfășurat, în colaborare cu autoritatea de supraveghere din Bulgaria și cu Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA), o investigație comună detaliată asupra activității companiei DallBogg pe piața românească. Rezultatele acestui control, împreună cu evaluarea comportamentului societății pe parcursul anului 2025, au stat la baza deciziei de a interzice semnarea de noi polițe de asigurare începând cu 1 octombrie.

În continuare, DallBogg Life and Health AD trebuie să respecte în totalitate prevederile legale referitoare la protejarea interesului public („general good provisions”), conform normelor europene și legislației naționale.

”Prin această decizie, ASF reafirmă angajamentul său de a veghea la buna funcţionare a pieţei asigurărilor din România şi la protejarea drepturilor consumatorilor de servicii financiare”, precizează ASF.

Autoritatea de Supraveghere Financiară, creată în 2013 prin Ordonanța de Urgență nr. 93/2012, aprobată ulterior prin Legea nr. 113/2013, este instituția responsabilă cu reglementarea și supravegherea piețelor de asigurări, pensii private și a pieței de capital din România. Prin activitatea sa, ASF contribuie la dezvoltarea și stabilitatea cadrului unitar de funcționare a acestor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanți.