În baza dispozițiilor art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 15 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), aprobată cu modificările și completările ulterioare prin Legea nr. 113/2013, și în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară desfășurate în ședința din 6 august 2025, Autoritatea de Supraveghere Financiară adoptă prezentul regulament.

Art. I. – Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 8/2024, referitor la organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 27 iunie 2024, cu modificările ulterioare, se actualizează după cum urmează:

Potrivit actului normativ, La articolul 72, punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

” 3. la solicitarea structurilor organizatorice de specialitate din cadrul A.S.F., analizează din punct de vedere juridic şi formulează observaţii asupra propunerilor primite în cadrul consultărilor publice din partea asociaţiilor profesionale şi a altor persoane interesate, cu privire la proiectele de acte normative care privesc activitatea A.S.F. şi/sau domeniile de competenţă ale A.S.F., şi întocmeşte raportul anual privind transparenţa decizională;”.

La articolul 101, punctul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

” 17. întocmeşte proiecte de reglementări unitare şi integrate, coordonează sau participă în grupuri de lucru intersectoriale în vederea armonizării prevederilor legislaţiei aferente pieţei financiare nebancare, coordonează procesul de consultare publică cu persoanele interesate de proiectele de acte normative adoptate de A.S.F., în vederea asigurării transparenţei decizionale;”.

La articolul 124, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

” 1. elaborează proiecte de acte normative privind piaţa de capital pentru domeniul intermediarilor şi instituţiilor de piaţă, cu respectarea prevederilor legale, coordonează procesul de consultare publică cu asociaţiile profesionale din domeniul pieţei de capital şi cu alte persoane interesate de proiectele de acte normative adoptate, în vederea asigurării transparenţei decizionale;”.

La articolul 125, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

” 1. elaborează proiecte de acte normative privind piaţa de capital pentru domeniul specific emitenţilor, societăţi de administrare a investiţiilor, denumite în continuare SAI, societăţi de administrare a fondurilor alternative de investiţii, denumite în continuare AFIA, depozitarilor, organismelor de plasament colectiv, denumite în continuare OPC, şi fondurilor de investiţii alternative, denumite în continuare FIA, cu respectarea prevederilor legale, coordonează procesul de consultare publică cu asociaţiile profesionale din domeniul pieţei de capital şi cu alte persoane interesate de proiectele de acte normative adoptate, în vederea asigurării transparenţei decizionale;”.

La articolul 154, punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

” 3. coordonează procesul de consultare publică cu asociaţiile profesionale din domeniul asigurărilor– reasigurărilor şi cu alte persoane interesate de proiectele de acte normative adoptate, în vederea asigurării transparenţei decizionale;”.

La articolul 171, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

” 1. elaborează proiectele de reglementări ale A.S.F. în domeniul pensiilor private, întocmeşte evaluarea preliminară/studii de impact cu privire la proiectele de reglementări elaborate, coordonează procesul de consultare publică cu asociaţiile profesionale din domeniul pensiilor private şi cu alte persoane interesate de proiectele de acte normative adoptate, în vederea asigurării transparenţei decizionale;”.

Art. II. – Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.