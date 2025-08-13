Preoții și călugării vor plăti contribuții pentru sănătate din toamnă
Începând cu 1 septembrie 2025, preoții, călugării și călugărițele își vor pierde automat calitatea de asigurați în sistemul public de sănătate. Până la această dată, aceștia vor continua să beneficieze de servicii medicale decontate din fondurile publice. Măsura a fost introdusă de guvern ca parte a unui program mai amplu de reducere a cheltuielilor și eficientizare a bugetului.
După această dată, aceștia vor putea accesa asigurarea medicală doar prin contribuție proprie, declarată prin intermediul declarației unice la ANAF. Plata va fi eșalonată: un avans de 25% la depunerea documentului și restul de 75% până pe 25 mai 2026.
Monalisa Artenie, purtătorul de cuvânt al Casei de Asigurări de Sănătate Iași, a explicat că:
„Această categorie de persoane, exceptată până acum de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, începând cu 1 septembrie 2025, va trebui să achite contribuția pentru a beneficia de servicii medicale decontate din fond”, a explicat Monalisa Artenie, purtătorul de cuvânt al Casei de Asigurări de Sănătate Iași, pentru Ziarul de Iași.
Cine rămâne exceptat de la CASS?
Excepțiile de la plata contribuției rămân însă numeroase și includ:
- persoanele cu afecțiuni oncologice
- pacienții cu handicap
- gravidele și proaspetele mame
- pensionarii cu pensii sub 3.000 lei
- deținuții și arestații preventiv
- copiii și tinerii sub 26 de ani aflați în sistemul de învățământ sau protecție socială
- doctoranzii cu contract de studii
- victimele traficului de persoane pentru maximum 12 luni
- voluntarii serviciilor de urgență
- și donatorii de celule stem hematopoetice pentru 10 ani de la donare
Această modificare este parte a unui pachet legislativ mai larg, aplicat etapizat în august și septembrie 2025, care vizează reducerea excepțiilor de la plata CASS și ajustarea contribuțiilor la realitatea economică actuală.
Preoții și monahii nu pierd dreptul la asistență medicală
Patriarhia Română a emis un comunicat prin care infirmă informațiile apărute recent în spațiul public despre presupusa pierdere, începând cu 1 septembrie 2025, a calității de asigurat în sistemul de sănătate pentru preoți și personalul monahal. Instituția subliniază că aceste mesaje sunt false și solicită evitarea răspândirii de informații tendențioase sau neverificate.
Potrivit comunicatului, majoritatea clericilor și monahilor sunt angajați ai unităților de cult și, asemenea altor cetățeni, plătesc impozite și contribuții salariale fără nicio scutire specială. În cazul monahilor care nu obțin venituri, aceștia beneficiază de asistență medicală gratuită, similar altor cetățeni fără venituri. Diferența constă în faptul că, pentru personalul monahal, procedura este derulată prin Secretariatul de Stat pentru Culte, nu prin primării, cu condiția esențială ca aceștia să nu realizeze venituri.
Interdicția activităților economice pentru clerici și monahi
Patriarhia subliniază că nici clericii, nici monahii nu au voie să desfășoare activități economice. Afirmațiile că ar putea funcționa ca persoane fizice autorizate (PFA) sunt false și contravin Statutului Bisericii Ortodoxe Române. Legea nr. 103/1992 prevede că producerea și valorificarea obiectelor de cult, a veșmintelor religioase sau a cărților cu conținut teologic se realizează exclusiv la nivelul cultelor, nu prin activități economice individuale.
„Afirmaţia conform căreia monahii ar realiza venituri în regim de PFA (persoană fizică autorizată) este complet falsă şi contravine în mod direct Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, care interzice clericilor şi monahilor desfăşurarea de activităţi economice. Aşa cum prevede articolul 1 din Legea nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult: „Biserica Ortodoxă Română şi celelalte culte religioase au, în exclusivitate, dreptul de producere şi valorificare a obiectelor şi veşmintelor de cult, precum şi de tipărire a cărţilor de cult, a celor teologice sau cu conţinut bisericesc, necesare practicării cultului”. Aceste activităţi nu sunt desfăşurate de persoane fizice autorizate (PFA), contrar celor afirmate eronat în unele materiale de presă”.