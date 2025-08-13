Începând cu 1 septembrie 2025, preoții, călugării și călugărițele își vor pierde automat calitatea de asigurați în sistemul public de sănătate. Până la această dată, aceștia vor continua să beneficieze de servicii medicale decontate din fondurile publice. Măsura a fost introdusă de guvern ca parte a unui program mai amplu de reducere a cheltuielilor și eficientizare a bugetului.

După această dată, aceștia vor putea accesa asigurarea medicală doar prin contribuție proprie, declarată prin intermediul declarației unice la ANAF. Plata va fi eșalonată: un avans de 25% la depunerea documentului și restul de 75% până pe 25 mai 2026.

„Această categorie de persoane, exceptată până acum de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, începând cu 1 septembrie 2025, va trebui să achite contribuția pentru a beneficia de servicii medicale decontate din fond”, a explicat Monalisa Artenie, purtătorul de cuvânt al Casei de Asigurări de Sănătate Iași, pentru Ziarul de Iași.

Excepțiile de la plata contribuției rămân însă numeroase și includ:

persoanele cu afecțiuni oncologice

pacienții cu handicap

gravidele și proaspetele mame

pensionarii cu pensii sub 3.000 lei

deținuții și arestații preventiv

copiii și tinerii sub 26 de ani aflați în sistemul de învățământ sau protecție socială

doctoranzii cu contract de studii

victimele traficului de persoane pentru maximum 12 luni

voluntarii serviciilor de urgență

și donatorii de celule stem hematopoetice pentru 10 ani de la donare

Această modificare este parte a unui pachet legislativ mai larg, aplicat etapizat în august și septembrie 2025, care vizează reducerea excepțiilor de la plata CASS și ajustarea contribuțiilor la realitatea economică actuală.

Patriarhia Română a emis un comunicat prin care infirmă informațiile apărute recent în spațiul public despre presupusa pierdere, începând cu 1 septembrie 2025, a calității de asigurat în sistemul de sănătate pentru preoți și personalul monahal. Instituția subliniază că aceste mesaje sunt false și solicită evitarea răspândirii de informații tendențioase sau neverificate.

Potrivit comunicatului, majoritatea clericilor și monahilor sunt angajați ai unităților de cult și, asemenea altor cetățeni, plătesc impozite și contribuții salariale fără nicio scutire specială. În cazul monahilor care nu obțin venituri, aceștia beneficiază de asistență medicală gratuită, similar altor cetățeni fără venituri. Diferența constă în faptul că, pentru personalul monahal, procedura este derulată prin Secretariatul de Stat pentru Culte, nu prin primării, cu condiția esențială ca aceștia să nu realizeze venituri.

Patriarhia subliniază că nici clericii, nici monahii nu au voie să desfășoare activități economice. Afirmațiile că ar putea funcționa ca persoane fizice autorizate (PFA) sunt false și contravin Statutului Bisericii Ortodoxe Române. Legea nr. 103/1992 prevede că producerea și valorificarea obiectelor de cult, a veșmintelor religioase sau a cărților cu conținut teologic se realizează exclusiv la nivelul cultelor, nu prin activități economice individuale.