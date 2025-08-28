Începând cu 1 septembrie 2025, aproximativ 650.000 de români care beneficiau de servicii medicale gratuite în calitate de coasigurați vor trebui să plătească contribuția la sănătate pentru a-și menține accesul la sistemul public de sănătate.

Modificarea survine în urma adoptării unei ordonanțe guvernamentale de austeritate, menită să asigure echitatea și sustenabilitatea fondurilor publice.

Persoanele care au dorit să-și coasigure soțul, soția sau părinții fără venituri au trebuit să plătească, începând cu 1 august 2025, o contribuție anuală de 10% calculată la șase salarii minime brute pe economie.

Astfel, aceste persoane trebuie să achite o contribuție anuală de 2.430 de lei. Plata acestei sume poate fi efectuată în două tranșe: 25% la momentul depunerii Declarației Unice și restul până pe 25 mai 2026.

Până acum, soții, soțiile sau părinții aflați în întreținerea persoanelor asigurate beneficiau automat de servicii medicale fără a plăti contribuții. De la 1 septembrie, această facilitate dispare. Persoanele afectate vor putea continua să fie asigurate doar prin plata contribuției individuale, denumită asigurare voluntară în sistemul public, prin depunerea Declarației Unice (formular D212) la ANAF.

Contribuția se calculează la nivelul a șase salarii minime brute, ceea ce în 2025 echivalează cu 2.430 de lei anual, pentru 12 luni de acoperire completă. Până la sfârșitul acestui an, plata corespunzătoare perioadei parțiale este de 607,5 lei, iar de anul viitor, suma se va ridica la 1.882,5 lei. Fără asigurare, persoanele afectate nu vor mai avea acces gratuit la consultații, analize, investigații, rețete compensate sau internări, ci doar la urgențele critice.

Persoanele care doresc să se asigure că sunt acoperite pot verifica statutul la Casa Națională de Asigurări de Sănătate sau online, prin Spațiul Privat Virtual al ANAF.

Ordonanța prevede și noi reglementări pentru pensionari: cei cu venituri lunare peste 3.000 de lei vor plăti contribuția CASS de 10% doar pentru partea pensiei care depășește acest prag.

Conform estimărilor, aproximativ 1,8 milioane de pensionari vor fi afectați, iar bugetul de stat va înregistra venituri suplimentare de peste 3,7 miliarde de lei anual.

Pensie de 3.200 de lei → CASS 20 lei → pensie netă 3.180 lei

Pensie de 3.800 de lei → CASS 80 lei → pensie netă 3.720 lei

Pensie de 4.500 de lei → CASS 150 lei → pensie netă 4.350 lei

Pensie de 5.200 de lei → CASS 220 lei → pensie netă 4.980 lei

Pensie de 6.500 de lei → CASS 350 lei → pensie netă 6.150 lei

În sistemul actual, persoanele aflate în întreținerea unui asigurat – cum sunt soțul, soția sau părinții fără venituri – beneficiază de asigurare de sănătate gratuită, fără a plăti contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS). Această calitate le oferă acces la același pachet de servicii ca și persoanele care contribuie direct la sistem.

Printre serviciile disponibile gratuit pentru coasigurați se numără: