Unul dintre cele mai importante criterii este să ai un venit constant. Nu contează atât de mult suma în sine, cât faptul că banii intră regulat în contul tău. Stabilitatea arată că poți rambursa sumele utilizate și că îți gestionezi responsabil finanțele.

Dacă lucrezi într-o companie și ai salariu lunar, îndeplinești deja această cerință. Dacă ai un contract part-time sau venituri din colaborări, tot poți aplica, atât timp cât le poți dovedi.

Ce se ia în calcul la evaluare:

frecvența veniturilor – intrările regulate, chiar dacă nu sunt mari, sunt mai valoroase decât sume ocazionale;

– intrările regulate, chiar dacă nu sunt mari, sunt mai valoroase decât sume ocazionale; tipul de venit – salariu, pensie, indemnizație sau altă sursă legală;

– salariu, pensie, indemnizație sau altă sursă legală; stabilitatea jobului – locurile de muncă păstrate pe termen mai lung sunt un plus.

Ca să aplici pentru creditul online AXI Card, trebuie să ai cel puțin 18 ani. Asta înseamnă că, imediat după ce devii major, ai deja acces la o soluție de creditare care îți oferă flexibilitate.

Exemple de categorii care pot aplica:

studenți angajați part-time, care vor să aibă un plus de libertate financiară;

tineri aflați la început de carieră, care au nevoie de bani pentru achiziții urgente;

părinți care vor să facă față mai ușor cheltuielilor neprevăzute;

angajați cu experiență care caută flexibilitate și siguranță în gestionarea cheltuielilor.

În general, când aplici pentru un credit clasic, ți se verifică detaliat istoricul bancar. Dar cu AXI Card, lucrurile stau diferit. Lipsa unui istoric de credit nu este o barieră. Asta înseamnă că, dacă nu ai mai avut până acum un card de credit sau un împrumut bancar, tot poți obține aprobare.

Totuși, dacă ai avut deja credite și le-ai rambursat la timp, asta te ajută. Plățile corecte transmit că ești responsabil și că îți respecți angajamentele.

Cum influențează istoricul:

plățile la timp îți cresc credibilitatea;

îți cresc credibilitatea; întârzierile repetate îți pot scădea șansele;

îți pot scădea șansele; lipsa experienței nu este o problemă, ci poate fi chiar un punct de pornire pentru a-ți construi un istoric financiar pozitiv.

Poate nu ai avut niciodată un credit, dar vrei să îți achiziționezi un laptop și nu vrei să aștepți până strângi toți banii. AXI Card îți permite să faci asta, iar tu începi să-ți formezi un istoric financiar sănătos.

Un avantaj clar este procesul simplificat. Nu trebuie să aduni teancuri de hârtii sau să cauți garanți. Tot ce ai nevoie este:

cartea de identitate valabilă;

valabilă; dovada venitului (adeverință de salariu, fluturaș sau extras de cont);

(adeverință de salariu, fluturaș sau extras de cont); date de contact: adresă de e-mail și număr de telefon.

Procesul durează câteva minute, iar toată procedura se desfășoară online. Asta înseamnă că nu pierzi timp la cozi și nu trebuie să te prezinți fizic la sediu.

Un exemplu practic: ești la birou și constați că frigiderul s-a stricat. Nu ai timp să mergi la bancă, dar intri pe site-ul AXI Card, completezi formularul și, în câteva zile, ai cardul cu care poți cumpăra unul nou.

Procesul este rapid și intuitiv. Tot ce ai de făcut este să urmezi câțiva pași clari.

Intri pe site-ul AXI Card și completezi formularul. Încarci documentele necesare. Aștepți analiza cererii (proces care durează puțin). După aprobare, primești cardul prin curier.

Întregul flux este gândit pentru a elimina stresul și pentru a-ți oferi control total. Nu depinzi de programul unei bănci, ci poți aplica atunci când ai nevoie – seara, în weekend sau în pauza de prânz.

Un alt mare avantaj al AXI Card este că nu îți impune reguli privind modul în care folosești banii. Ai libertate totală, ceea ce înseamnă că îl poți utiliza exact unde ai nevoie.

Exemple de utilizare:

plata facturilor atunci când salariul întârzie;

cumpărarea unui telefon nou, fără să aștepți să strângi toată suma;

acoperirea unor cheltuieli medicale neașteptate;

rezervarea unei vacanțe atunci când apare o ofertă bună.

Această flexibilitate îl face potrivit atât pentru situații urgente, cât și pentru planuri de zi cu zi.

Pe lângă condițiile accesibile, AXI Card are câteva beneficii clare:

proces simplificat – aplici online, rapid și fără birocrație;

– aplici online, rapid și fără birocrație; fără garanții – nu ai nevoie de co-debitori;

– nu ai nevoie de co-debitori; control total – verifici soldul și tranzacțiile din platforma online;

– verifici soldul și tranzacțiile din platforma online; adaptabilitate – îl poți folosi oricând și pentru orice nevoie financiară;

– îl poți folosi oricând și pentru orice nevoie financiară; accesibilitate – este potrivit și pentru persoane fără istoric bancar.

Obținerea unui credit rapid prin AXI Card este o soluție la îndemâna oricui are nevoie de bani pe termen scurt. Tot ce trebuie să faci este să îndeplinești câteva condiții de bază: să ai venit stabil, să fii major și să îți pregătești documentele minime necesare. Restul se rezolvă online, simplu și rapid.

Dacă vrei să te bucuri de mai multă libertate financiară, fără birocrație și fără complicații, AXI Card este opțiunea potrivită. Aplică acum pentru cardul AXI și ai la dispoziție un credit rapid, direct de pe telefon sau laptop. Fără stres, fără drumuri la bancă, doar soluții financiare flexibile pentru nevoile tale!

Articol publicat la initiativa AXI Card.