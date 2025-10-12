Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a transmis, într-o intervenție la Antena 3 CNN, că în interiorul coaliției de guvernare se comite o greșeală gravă prin marginalizarea PSD și prin adoptarea unor decizii fără consultarea social-democraților.

Acesta a avertizat că astfel de acțiuni vor afecta funcționarea alianței și a subliniat că „nu există un stăpân al inelelor” în politică.

Sorin Grindeanu a explicat că alianța guvernamentală, formată din patru partide, este dificil de gestionat, mai ales din cauza relațiilor tradițional antagonice dintre formațiunile componente. În opinia sa, încercările unor lideri de a minimaliza rolul PSD în procesul decizional reprezintă o eroare majoră.

El a arătat că partidul său rămâne cea mai importantă forță politică a coaliției, iar excluderea sa din consultări ar duce inevitabil la tensiuni și disfuncționalități în actul de guvernare.

Liderul social-democrat a mai declarat că PSD a semnalat încă din momentul asumării Pachetului 1 necesitatea de a corecta unele excese legislative, menționând că formațiunea sa nu poate accepta măsuri care îi afectează pe veteranii de război sau pe mame.

„Nu cred că este cineva care să fie „stăpânul inelelor”. Avem o coaliție formată din 4 partide, ceea ce nu e un lucru simplu, nu e ușor să armonizezi puncte de vedere venite de la partide politice care tradițional s-au aflat în relații antagonice. La aceste lucruri se mai adaugă și tentative de a ignora rolul PSD în această coaliție. PSD rămâne cel mai important partid al acestei coaliții. Când vrei să faci lucruri fără consultarea PSD, atunci nu se poți aștepta să ai un drum prea lin. În momentul în care noi venim cu anumite măsuri, unele dintre ele fiind extreme, noi ne așteptăm să fie luate în seamă. În momentul în care PSD-ul este ignorat, atunci nu te poți aștepta la un drum foarte lin în coaliție. Am anunțat încă de când a fost asumarea pe Pachetul 1, luați discursul meu de la moțiunea de cenzură și veți vedea că încă de atunci am spus că vom repara excesele. Mi se pare imposibil să cred că refaci CASS-ul cu veteranii de război, cu CASS-ul pentru mame etc. Sunt lucruri pe care am anunțat de atunci că le vom repera și sunt lucruri care par excese”, a explicat Sorin Grindeanu, în cadrul unei emisiuni difuzate de Antena 3.

În legătură cu Ordonanța de Urgență 52, care a generat numeroase nemulțumiri în administrațiile locale, Sorin Grindeanu a afirmat că aceasta a fost adoptată prea rapid, fără o analiză corespunzătoare.

El a spus că a discutat personal cu premierul și că a constatat cum Ministerul Finanțelor, după ce a observat că este afectat de unele prevederi, a cerut propriile excepții.

Grindeanu a adăugat că a avut o discuție cu Ilie Bolojan, care ar fi recunoscut că ordonanța conține greșeli și că s-au făcut excese. Potrivit liderului PSD, prim-ministrul s-ar fi angajat ca în această săptămână să repare erorile legislative care au provocat blocaje.

„Am întrebat și eu, l-am întrebat pe primul ministru. A venit Ministerul Finanțelor și a citit pe bandă, știți că sunt diverse amendamente care pot fi făcute dacă și ceilalți miniștri sunt de acord. Știți cine au cerut primii să se amendeze OUG 52? Chiar Ministerul Finanțelor! După ce au văzut că și ei sunt afectați, au cerut să fie exceptați. Am vorbit și cu Ilie Bolojan și cred sincer că nici el nu și-a dat seama (…) De această dată m-a asigurat că știe că s-au făcut excese și va încerca să repare în această săptămână”, a adăugat Sorin Grindeanu.

Aminti că primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu (PSD), a declarat că, din cauza restricțiilor impuse prin OUG 52, administrațiile locale riscă să nu poată organiza deszăpezirea sau pregătirea drumurilor pentru iarnă, iar interzicerea studiilor de fezabilitate și a expertizelor ar putea bloca accesul la fondurile europene.

La rândul său, primarul municipiului Slatina, Mario De Mezzo (PNL), a avertizat că ordonanța a blocat achizițiile esențiale ale autorităților locale, inclusiv cele privind documentele de stare civilă (certificatele de naștere și deces, spre exemplu), ceea ce ar putea paraliza activitatea administrativă în întreaga țară.