Într-o analiză publicată pe rețelele de socializare, Dan Andronic a relatat că incidentul s-a petrecut în timpul congresului Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, în momentul în care în sală s-a intonat imnul secuiesc.

Potrivit acestuia, în timp ce se afla în direct, în cadrul unui podcast realizat împreună cu Bogdan Jelea, a primit imaginile cu Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan.

„Eram în podcast când am primit imaginile cu Sorin Grindeanu care îi șoptește ceva lui Ilie Bolojan, după care părăsește sala congresului UDMR. Era intonat imnul secuiesc”, a scris Andronic.

Jurnalistul precizează că a încercat să înțeleagă semnificația acelor gesturi și reacții diferite. În opinia sa, plecarea lui Sorin Grindeanu din sală era un gest firesc, având în vedere simbolistica imnului, la fel cum și absența primarului general Nicușor Dan de la eveniment i s-a părut justificată.

„Nu de ce a părăsit Grindeanu sala, pentru că era tot normal să o facă, nici de ce a anulat Nicușor Dan prezența la Cluj, pentru că era la fel de normal să nu participe la așa ceva, ci de ce a rămas Ilie Bolojan în sală”, a comentat acesta.

Andronic a explicat că, dincolo de gesturile individuale, momentul ridică întrebări privind poziția oficială a reprezentanților statului român în fața unor simboluri considerate sensibile.

„Pentru cei care nu știu care este semnificația imnului secuiesc, el reprezintă un soi de ‘Treceți batalioane române, Carpații’ cântat la Budapesta. La congresul lui Viktor Orban”, a scris jurnalistul, subliniind că melodia are conotații de autonomie și identitate distinctă față de statul român.

În continuarea postării, Dan Andronic a detaliat semnificația istorică a imnului, susținând că acesta „proclamă separarea Ținutului Secuiesc de România”. El a făcut trimitere la o sursă externă, afirmând că nu este o interpretare personală, ci o perspectivă reflectată și în publicații maghiare.

„Nu o spun eu, ci Dailynewshungary.com…”, a notat jurnalistul, pentru a sublinia că simbolurile invocate la congresul UDMR au o încărcătură politică și identitară puternică.

Andronic a adăugat că, în perioada 1941–1944, când Transilvania de Nord s-a aflat sub administrația Ungariei, imnul secuiesc era predat în școlile din Ardeal.

„Oare Bolojan știe că acest imn era predat în toate școlile din Ardeal în timpul ocupației Transilvaniei de Nord de către Ungaria în perioada 1941–1944? Cred că da!”, a scris acesta, sugerând că gestul liderului local ar fi fost unul asumat, nu rezultatul necunoașterii contextului.

Prin această observație, jurnalistul a deschis o dezbatere asupra semnificației participării unor oficiali români la momente simbolice ale UDMR, mai ales atunci când acestea sunt percepute diferit de publicul român și de cel maghiar.

Dan Andronic afirmă că esența discuției nu ține de plecarea lui Grindeanu sau de absența altor oficiali, ci de decizia lui Ilie Bolojan de a rămâne în sală. În analiza sa, el ridică întrebarea centrală:

„Care este semnificația reală a prezenței primului ministru în poziție de drepți în momentul în care se cântă un imn creat împotriva ‘represiunii, a ocupației românești a Transilvaniei’?”

Jurnalistul sugerează că, indiferent de intenția personală a lui Bolojan, imaginea transmisă publicului are o încărcătură politică majoră. În contextul în care discursurile identitare se intensifică, astfel de gesturi pot fi interpretate diferit de diverse segmente ale electoratului.

De aceea, spune Andronic, este important ca oficialii români să fie conștienți de simbolurile din jurul lor, mai ales atunci când participă la evenimente care implică teme sensibile din istoria comună româno-maghiară.

În finalul postării sale, jurnalistul lasă deschisă întrebarea adresată cititorilor:

„Așa că vă întreb și pe voi: care este semnificația gestului lui Ilie Bolojan?” — un apel la reflecție mai degrabă decât o concluzie.

Prin modul în care a formulat observațiile, Dan Andronic nu a oferit o judecată categorică, ci a semnalat o situație pe care o consideră demnă de analiză publică. Comentariul său se înscrie într-un context mai amplu al relațiilor dintre reprezentanții politici români și cei ai minorității maghiare, unde gesturile simbolice pot avea un impact semnificativ asupra percepțiilor reciproce.

Episodul de la Congresul UDMR a devenit astfel nu doar o scenă punctuală, ci un punct de pornire pentru o discuție despre responsabilitatea politicienilor în gestionarea momentelor cu încărcătură identitară. Într-un spațiu public în care simbolurile sunt adesea interpretate diferit, analiza lui Andronic reamintește cât de ușor pot fi generate dezbateri de fond din gesturi aparent simple.