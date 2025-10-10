Premiul Nobel pentru Pace 2025 a fost acordat unei campioane curajoase și dedicate păcii – o femeie care păstrează vie flacăra democrației în mijlocul unui întuneric tot mai dens, se arată în comunicatul Comitetului Nobel.

Maria Corina Machado primește premiul pentru eforturile sale neobosite de promovare a drepturilor democratice ale poporului venezuelean și pentru lupta pentru o tranziție justă și pașnică de la dictatură la democrație.

Comitetul Nobel de la Oslo a apreciat-o ca pe unul dintre cele mai remarcabile exemple de curaj civic din America Latină în perioada recentă.

Maria Corina Machado „a fost o figură cheie, unificatoare, într-o opoziţie politică care a fost cândva profund divizată – o opoziţie care a găsit un teren comun în cererea de alegeri libere şi de guvern reprezentativ. Tocmai acest lucru se află în centrul democraţiei: voinţa noastră comună de a apăra principiile guvernării populare, chiar dacă nu suntem de acord. Într-o perioadă în care democraţia este ameninţată, este mai important ca niciodată să apărăm acest teren comun”, subliniază comunicatul Comitetului Nobel.

Venezuela a trecut de la o ţară relativ democratică și prosperă la un stat autoritar și brutal, confruntându-se cu o criză umanitară și economică majoră. Majoritatea populației trăiește în sărăcie extremă, în timp ce o mică elită se îmbogățește. Statul folosește violența împotriva propriilor cetățeni, iar aproape 8 milioane de oameni au părăsit țara. Opoziția este sistematic suprimată prin fraudarea alegerilor, urmărire penală și încarcerare, ceea ce face activitatea politică extrem de dificilă, conform Comitetului Nobel.

În contextul în care Donald Trump și-ar fi dorit premiul Nobel pentru Pace, alegerea Comitetului Nobel a fost una semnificativă. În ultimele luni, Trump și-a concentrat atenția asupra Venezuelei, iar armata americană a deschis focul în câteva rânduri în apropierea coastelor venezuelene asupra unor presupuse ambarcațiuni de trafic de droguri. Regimul de la Caracas a reacționat acuzând SUA că se pregătesc de o posibilă invazie.

Maria Corina Machado, în vârstă de 58 de ani, a studiat ingineria și finanțele și a avut o scurtă experiență în afaceri. În 1992, a înființat Fundația Atenea, dedicată sprijinirii copiilor străzii din Caracas. Zece ani mai târziu, a cofondat organizația Súmate, care promovează alegeri libere și corecte și desfășoară programe de formare și monitorizare electorală. În 2010, a fost aleasă în Adunarea Națională a Venezuelei, obținând un număr record de voturi, însă regimul lui Nicolas Maduro a exclus-o din funcție în 2014.

Machado conduce partidul de opoziție Vente Venezuela („Haide, Venezuela”) și, în 2017, a contribuit la formarea alianței Soy Venezuela („Sunt Venezuela”), care a unit forțele pro-democratice din țară dincolo de diferențele ideologice.

În 2023, și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale din 2024. Când i s-a interzis să participe, a susținut candidatul alternativ al opoziției, Edmundo González Urrutia. Opoziția a colectat documentație ce arăta că Machado fusese adevărata câștigătoare, însă regimul Maduro și-a consolidat puterea și a reprimat violent protestele care au urmat.