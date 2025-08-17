De mai bine de un an, Călin Georgescu, cunoscut pentru discursurile sale critice la adresa clasei politice, lansează scenarii care pun România în centrul unor negocieri internaționale decisive.

În viziunea sa, întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin ar putea deveni nu doar momentul de cotitură pentru conflictul din Ucraina, ci și o șansă unică pentru țara noastră de a-și revendica un rol istoric.

Călin Georgescu afirma încă din 2024 că „România ar putea fi parte la masa discuțiilor” și că aceasta ar fi o oportunitate pentru a ne afirma ca națiune prin valorile tradiționale și interesul național, nu prin mimetismul politic.

În opinia sa, doar astfel putem depăși statutul de spectator și redeveni un actor de greutate în regiune.

”Va fi o întâlnire între președintele Putin și președintele Trump 100%. Acolo se vor tranșa lucrurile. Și, sigur, cu masă lărgită și cu Ucraina, și, asta mi-aș dori eu, și cu România. Aici am putea să jucăm un rol colosal, adică intrăm în istorie cu povestea asta. Ei vor să aducă America să fie respectată, să fie o voce, și să vină pe o poziție de forță. Asta va face. Și cei care v-am spus că lideri asta fac, sunt foarte fermi, au această poziție tranzacțională, scurt și la obiect. Și totul se bazează pe interes național. Cum? Valori naționale, tradiții, vorbim de colaborare, respect, toate astea pe interesul național”, spune acesta.

El lega tot acest demers de ambițiile lui Donald Trump, despre care spunea că urmărește obținerea Premiului Nobel pentru Pace, ceea ce ar transforma o eventuală înțelegere ruso-americană într-un gest simbolic de reconciliere globală.