Președintele american Donald Trump se va întâlni luni la Casa Albă cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski, la discuții urmând să participe și lideri europeni, conform Axios și CNN.

Întâlnirea are loc după summitul din Alaska, unde Trump a propus o negociere trilaterală cu Vladimir Putin și Zelenski, până vinerea viitoare, pe 22 august.

Condițiile impuse de liderul rus fac însă puțin probabil un progres rapid.

La summit, Vladimir Putin ar fi cerut retragerea Ucrainei din Donbas, oferind la schimb înghețarea liniilor de front în Herson și Zaporojie, zonă unde Rusia nu a obținut progrese recente.

Zelenski ar fi respins imediat propunerea, invocând faptul că Moscova controlează deja aproape întreaga provincie Lugansk și 70% din Donețk, cele două regiuni care formează Donbasul.

Axios notează că, pe fondul acestor divergențe, șansele unei întâlniri trilaterale rămân incerte, mai ales că Putin nu s-a angajat public la negocieri, declarând doar că următoarea discuție cu Trump ar trebui să aibă loc la Moscova. Liderul american a replicat că o astfel de opțiune ar putea deveni realitate, chiar dacă ar genera critici.

Pe lângă disputa privind frontul estic, Putin a cerut ca SUA să recunoască suveranitatea Rusiei asupra teritoriilor pe care le-ar câștiga printr-un eventual acord de pace. Totodată, acesta ar fi arătat disponibilitate de a discuta despre garanțiile de securitate pentru Ucraina, menționând însă China ca posibil garant și respingând ideea unei forțe NATO.

Chestiunea garanțiilor urmează să fie analizată luni la Washington, în timpul vizitei lui Zelenski. Potrivit CNN, este posibil ca la discuții să participe și alți lideri europeni, însă identitatea acestora nu este confirmată deocamdată.

Europa își exprimă temerile că președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu va beneficia luni, la Washington, de același tratament prietenos și favorabil pe care președintele american Donald Trump l-a acordat omologului său rus, Vladimir Putin.

În acest context, statele europene iau măsuri pentru a-i întări poziția și a preveni eventuale dificultăți diplomatice.

Potrivit informațiilor publicate de Politico, Zelenski ar putea fi însoțit la Casa Albă de două persoane față de care Trump are un comportament mult mai prietenos: președintele Finlandei, Alexander Stubb, și secretarul general al NATO, Mark Rutte, prezența lor având rolul de a asigura sprijin suplimentar și de a reduce riscul unui eșec diplomatic.