Cu doar câteva zile înainte de întrevederea programată între președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin, liderii europeni, NATO și Ucraina au purtat o serie de discuții menite să armonizeze pozițiile comune.

Inițiativa a venit din partea cancelarului german Friedrich Merz, care a convocat o videoconferință cu reprezentanți-cheie ai Europei și aliaților săi.

Întâlnirea online a reunit șefi de stat și de guvern din Finlanda, Franța, Italia, Regatul Unit și Polonia, precum și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European, Antonio Costa, și secretarul general al NATO, Mark Rutte.

La discuții a participat și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, scopul fiind consolidarea unei poziții comune înainte de negocierile din Anchorage, Alaska.

Ursula Von der Leyen a salutat dialogul, subliniind că a fost „constructiv și bine coordonat”, în timp ce oficialii europeni au evidențiat necesitatea unei unități ferme în sprijinul Ucrainei. Potrivit surselor diplomatice, liderii au schimbat informații și evaluări privind întâlnirea dintre Trump și Putin, la care Zelenski nu va lua parte.

„Astăzi, Europa, Statele Unite şi NATO şi-au consolidat punctele comune pentru Ucraina. Vom menţine o coordonare strânsă”, a scris Von der Leyen pe reţelele sociale după ce a participat la întâlnirea virtuală organizată de cancelarul german, Friedrich Merz. „Nimeni nu îşi doreşte pacea mai mult decât noi: o pace justă şi durabilă”, a scris Von der Leyen.

Ulterior, Merz și Zelenski au purtat o discuție separată cu Donald Trump, pentru a transmite direct poziția comună a Europei și Ucrainei. Mesajul central: o eventuală pace trebuie să fie echitabilă și durabilă, iar coordonarea transatlantică rămâne esențială în fața provocărilor geopolitice actuale.

Donald Trump oferă acum propria sa recapitulare a întâlnirii video cu Zelenski și liderii europeni, spunând că a fost o „convorbire foarte bună”.

„Aș da un 10. Foarte prietenoasă”, a declarat el în cadrul unei conferințe de presă la Kennedy Center.

Trump a subliniat că îl va contacta pe Zelenski și pe liderii europeni imediat după întâlnirea sa cu Putin de vineri.

„Există o șansă foarte bună să avem o a doua întâlnire, care va fi mai productivă decât prima”, a spus el, menționând că prima întâlnire va fi mai mult una de colectare a informațiilor.

După ce și-a reiterat afirmația că războiul este „războiul lui Biden”, Trump și-a reafirmat angajamentul de a pune capăt conflictului.

„Sunt aici pentru a opri 6.000, 7.000 – 7.213 persoane săptămâna trecută au fost ucise, majoritatea soldați. Dar rachetele lansate în orașe nu ajută exact.”

Continuându-și declarațiile, Trump a spus că, dacă prima sa întâlnire cu Putin din Alaska de vineri „merge bine”, va exista rapid o a doua – la care să fie inclusă și Ucraina.

„Aș vrea să o fac imediat”, a declarat el. „Vom avea o a doua întâlnire rapidă între președintele Putin, președintele Zelenski și mine, dacă vor să fiu acolo.”

Acea întâlnire, a precizat Trump, ar putea fi axată pe un armistițiu, însă prima ar fi „o pregătire pentru a doua întâlnire”.

Declarațiile sale par să exprime o prudență de a nu promite prea mult, având în vedere dezamăgirile repetate legate de acțiunile lui Putin.

El a subliniat că o a doua întâlnire ar avea loc doar dacă va obține răspunsurile pe care le dorește și a avertizat că Rusia se va confrunta cu „consecințe foarte severe” dacă nu pune capăt războiului.