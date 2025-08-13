Liderul AUR, George Simion, a precizat că doi deputați PSD și-ar fi exprimat deja intenția de a susține acest demers, însă a admis că nu știe cât de serioase sunt aceste declarații sau dacă vor exista facțiuni în interiorul PSD și al PNL dispuse să susțină o schimbare a actualului guvern.

Simion a subliniat că AUR nu a pierdut niciun parlamentar de la înființare și a reamintit că partidul a crescut de la 0,1% în sondaje până la a deveni o forță politică.

„Intenționez să devin și mai serios, dacă e cazul, în a face opoziție și în a învăța pentru viitoarea guvernare. Pentru că este inevitabil. Sperăm noi din toamnă să ajungem la guvernare”, a declarat George Simion la Realitatea Plus.

Potrivit acestuia, pentru formarea unei noi majorități este nevoie de sprijinul unui alt partid din actuala coaliție de guvernare, iar PSD trebuie să clarifice dacă se aliniază politicilor europene promovate de Ursula von der Leyen sau dacă rămâne de partea poporului român.

„Sunt serioși? Nu sunt serioși? Vor exista facțiuni în actualul PSD? Nu pot să știu. Vor exista oameni cu demnitate și în cadrul Partidului Național Liberal? Nu pot să știu. Noi trebuie să ne facem datoria”, a mai spus liderul AUR.

Liderul AUR consideră că Partidul Social Democrat are ocazia să se repoziționeze și să accepte o guvernare comună, în care funcția de prim-ministru să fie ocupată de Călin Georgescu.

„Și, într-adevăr, avem nevoie de un alt partid din cercul guvernamental. PSD trebuie să lămurească dacă este și el un partid sorosist care o susține pe Ursula von der Leyen și politicile de federalizare a Europei și tot acest curent LGBT-ist sau rămâne de partea poporului român și votează. (n.red. Are) ocazia să se reîntoarcă, să vină către poporul român, acceptând o guvernare care îl are ca prim-ministru pe Călin Georgescu”, a subliniat liderul AUR.

Simion a menționat că, până la acel moment, AUR își va continua activitatea de opoziție, urmând să se pregătească pentru viitoarea guvernare, pe care o consideră inevitabilă.