Potrivit Oficiului Federal de Statistică, în 2023 aproape 55.000 de persoane de peste 65 de ani au fost implicate în accidente de circulație. Dintre acestea, 11.354 au fost grav rănite, iar 1.101 și-au pierdut viața.

Deși șoferii mai în vârstă conduc de obicei mai precaut, efectele îmbătrânirii – reflexe mai lente, probleme de sănătate și medicamentele administrate – cresc riscul unor consecințe grave. În 2024, această categorie a reprezentat 15% din totalul victimelor rutiere, dar aproape 40% din cei decedați.

Un alt factor care alimentează fenomenul este creșterea mobilității la vârste înaintate. Dacă în 2015 existau 2,5 milioane de șoferi de peste 75 de ani, în 2024 numărul lor a ajuns la 5,9 milioane.

Cea mai mare creștere a fost înregistrată în rândul femeilor, de la 700.000 la aproape două milioane. În plus, distanțele parcurse cu mașina de cei trecuți de 75 de ani aproape s-au dublat într-un deceniu.

Odată cu creșterea numărului de șoferi vârstnici și cu mobilitatea lor mai mare, au crescut inevitabil și accidentele. Doar în 2023, seniorii au fost considerați principalii vinovați în peste 16.000 de cazuri.

Comparativ cu acum zece ani, aceasta înseamnă o creștere de 28%. Gravitatea accidentelor este accentuată de vârstă, întrucât persoanele în vârstă sunt mai vulnerabile și suferă consecințe mai severe.

Piața de asigurări a reacționat rapid la tendințele din trafic. Pentru șoferii trecuți de 70 sau 75 de ani, polițele auto au devenit mult mai scumpe, în unele cazuri chiar duble. Argumentul este riscul mai ridicat de accidente. Există și posibilitatea unui test voluntar de aptitudine care poate reduce costul poliței, dar foarte puțini șoferi aleg această variantă.

Cea mai mare organizație a șoferilor din Germania, ADAC, se opune testărilor obligatorii pentru șoferii în vârstă. Reprezentanții acesteia susțin că nu vârsta trebuie să fie criteriul decisiv, ci autocritica și responsabilitatea personală.

Totuși, doar o minoritate dintre seniori se înscrie la cursuri sau sesiuni de antrenament pentru a-și evalua obiectiv capacitatea de a conduce.

Discuția este polarizată și în rândul populației. Un sondaj recent arată că 23% dintre cetățeni consideră că introducerea controalelor obligatorii ar fi o formă de discriminare. Criticii spun că este paradoxal să poți munci până la 70 de ani, dar să nu mai ai voie să conduci de la 65.

În schimb, victimele accidentelor produse de șoferi în vârstă și familiile lor cer reguli clare și ferme, argumentând că siguranța rutieră trebuie să primeze.