Din 2026, șoferii din Germania vor avea noi reguli care vor schimba modul în care circulă și cum își asigură mașinile. Noile reguli sunt făcute ca traficul să fie mai sigur și mai eficient. Ele vor afecta atât mașinile cu motor clasic, cât și pe cele electrice.

În fiecare an, costul asigurării auto se ajustează în funcție de statistici. Pentru 2026, tipurile și clasele regionale anunțate de Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) vor decide cât vor plăti șoferii pentru asigurarea de răspundere civilă, casco sau parțial casco.

Schimbările vor afecta aproximativ 25% dintre șoferii din Germania – unii vor plăti mai mult, alții mai puțin.

Din 1 ianuarie 2026, șoferii nu vor mai avea posibilitatea de a achita impozitul în rate, așa cum se putea până acum. Începând cu 2026, această opțiune va fi eliminată complet, iar toți proprietarii de mașini vor fi obligați să achite integral impozitul pentru întregul an, înainte de termenul stabilit. Această schimbare înseamnă că șoferii vor trebui să își planifice mai bine bugetul deoarece nu vor mai putea împărți plata în mai multe tranșe. Este important să se țină cont de această modificare pentru a evita întârzierile și eventualele penalizări.

În plus, un alt aspect important se referă la mașinile electrice. Până acum, acestea beneficiau de scutire de la plata impozitului auto, ca măsură de încurajare a vehiculelor prietenoase cu mediul. Începând cu 1 ianuarie 2026, scutirea nu se va mai aplica pentru mașinile electrice înmatriculate după această dată. Astfel, proprietarii de mașini eco vor trebui să plătească impozitul integral, la fel ca pentru orice alt tip de autovehicul.

Din ianuarie 2026, va intra în vigoare a doua etapă a normei de emisii Euro 6e pentru toate mașinile noi înmatriculate în Germania. Aceasta reprezintă o versiune mai strictă a normei Euro 6, care a început să se aplice pentru modelele noi încă din 2025. Noua etapă presupune limite mai riguroase pentru emisiile de poluanți, astfel încât mașinile să fie mai puțin dăunătoare pentru mediu și să contribuie la reducerea poluării aerului în orașe și pe drumurile naționale.

Mașinile care respectă cerințele Euro 6e vor avea în certificatul de înmatriculare codul „36EA”, care indică nivelul de emisii al vehiculului. Acest cod va fi important pentru autorități și pentru șoferi deoarece poate influența accesul în zonele cu restricții de trafic pentru mașinile poluante și poate avea efect asupra costurilor cu asigurarea sau taxele de drum.