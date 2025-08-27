Premierul Ilie Bolojan a explicat că România trebuie să reducă deficitul bugetar, care a depășit 9%, până la 7% în anul următor. Efortul necesar pentru această ajustare este estimat la 40 de miliarde de lei. Premierul a arătat că astfel se poate limita presiunea pe creșterea datoriei externe.

El a subliniat că Guvernul are nevoie să reducă cheltuielile inutile și să sprijine mai consistent economia reală, dar a precizat că aceste schimbări nu pot fi făcute instantaneu.

Premierul a afirmat că un impact direct asupra populației îl reprezintă creșterea impozitului pe proprietate pentru persoanele fizice. El a explicat că România are în lucru peste 1200 de șantiere prin Compania Națională de Investiții și proiecte de 55 de miliarde de lei prin Programul Anghel Saligny. Multe dintre acestea sunt finanțate aproape integral de la bugetul de stat, în special în mediul rural, unde 99% din proiecte depind de fonduri guvernamentale.

El a arătat că au fost contractate și proiecte peste capacitatea reală de finanțare, iar pentru a putea continua lucrările a fost necesară creșterea bazei de impozitare. Astfel, dacă până acum într-o comună rurală impozitul anual pe o casă era de 100-120 de lei, acesta ar putea ajunge la aproximativ 200 de lei.

„Un impact direct pentru populație va fi creșterea impozitului pe proprietate la persoanele fizice. Avem începute foarte multe șantiere în România, în fiecare localitate, oraș, comună sunt zeci de șantiere. În fiecare comună e cel puțin un șantier. Toate aceste șantiere ar fi trebuit să fie finanțate din bani naționali sau europeni. (…) În comune 99% din finanțări sunt din bugetul de stat, au fost contractate proiecte prin Anghel Saligny de 55 de miliarde de lei. Am supracontractat lucrări pe fonduri europene. Am început peste 1200 de șantiere prin Compania Națională de Investiții. Nu le mai putem duce în această formulă. Ai o lucrare de canalizare, o școală care se anvelopează, având în vedere angajamentele României și analizele legate pe impozitele de proprietate în România am luat decizia să creștem baza de impozitare a impozitelor pe proprietate la persoanele fizice. Această creștere de impozite care poate părea mare, în procente, dar în termeni reali e oricum o creștere. Nu mai plătești să spunem 100 de lei sau 120 de lei impozit pe o casă în rural, plătești poate 200 de lei”, a spus Ilie Bolojan la Antena 3 CNN.

Premierul a arătat că banii obținuți din creșterea impozitelor vor trebui folosiți strict pentru investiții, cum ar fi reabilitarea școlilor, canalizarea, asfaltarea drumurilor sau extinderea rețelelor de apă.

Pentru a evita ca resursele suplimentare să fie consumate pe cheltuieli de personal, Guvernul a introdus și un pachet complementar care prevede reducerea numărului de angajați din administrațiile locale unde s-a angajat excesiv.

El a subliniat că doar astfel comunitățile vor avea capacitatea financiară de a continua proiectele începute.

„Va fi un venit care fi colectat de autoritățile locale și o bună parte vor rămâne la bugetul autorităților locale. Dar aceste venituri nu trebuie să meargă pe cheltuielile de personal, de aceea, complementar am venit cu un pachet prin care reducem numărul de angajați în administrația locală acolo unde s-a angajat prea mult, iar banii încasați suplimentar și economiile trebuie să se ducă spre aceste investiții, altfel nu există capacitate financiară ca ele să fie continuate”, a explicat premierul.

Bolojan a explicat că modificările vizează și impozitele auto. El a arătat că pentru o mașină de mică capacitate impozitul anual era până acum de 70-80 de lei, însă acesta va crește la aproximativ 150 de lei.

El a menționat că România are 11,5 milioane de autoturisme înmatriculate, dintre care 10,5 milioane sunt de capacitate mică. Acestea contribuiau doar cu o treime din totalul impozitelor auto, restul de două treimi provenind de la vehiculele de capacitate mare. Noua formulă ar urma să echilibreze mai bine sarcina fiscală și să aducă venituri suplimentare primăriilor.

Premierul a subliniat că cetățenii au rolul de evaluatori ai administrațiilor locale atunci când merg la vot. El a precizat că există primari harnici în toate partidele, dar și edili a căror activitate lasă de dorit. În opinia sa, oamenii votează mai degrabă omul și rezultatele sale, nu partidul din care face parte.

El a insistat asupra ideii că locuitorii trebuie să fie atenți ca resursele suplimentare provenite din taxe să se întoarcă în servicii publice mai bune, investiții locale și o calitate mai ridicată a administrației.