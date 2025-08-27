Potrivit lui Sorin Grindeanu, în interiorul coaliției nu au existat divergențe majore privind eliminarea privilegiilor. El a arătat că există consens în privința pensiilor magistraților și a restructurării companiilor de stat, dar și în domeniul sănătății sau al insolvențelor.

Problemele au apărut în zona administrației publice și a pachetului fiscal. Grindeanu a subliniat că propunerile structurilor asociative, inclusiv cele formulate de primari PSD și PNL, nu au fost preluate integral. În acest context, social-democrații solicită introducerea unor măsuri proprii, reunite într-un așa-numit „Pachet PSD”, ce urmează să fie lansat la finalul săptămânii viitoare.

Grindeanu a prezentat inițiativa drept o condiționare a sprijinului PSD pentru măsurile guvernamentale actuale. El a declarat că „trebuie să avem un pachet de relansare economică” și că politicile trebuie gândite astfel încât să stimuleze consumul și investițiile.

Liderul social-democrat a avertizat că o prezentare excesiv de negativă a situației poate descuraja investitorii și poate afecta încrederea populației. De aceea, Pachetul PSD va include, potrivit lui, măsuri clare de sprijinire a economiei, alături de eliminarea unor privilegii nejustificate.

În ceea ce privește pensiile speciale, Grindeanu a menționat că nu este justificat ca angajații de la ghișee să beneficieze de regimuri preferențiale, comparând situația cu cea a magistraților.

Sorin Grindeanu a declarat că PSD va susține reformele necesare, însă cu condiția respectării unor principii fundamentale. El a atras atenția că modificările legislative trebuie făcute „în viitor, nu retroactiv”, subliniind cerințele Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

De asemenea, a punctat că măsurile fiscale trebuie privite în ansamblu, alături de rectificarea bugetară și de discuțiile privind deficitul cu Comisia Europeană.

„În proporție mare e agreat. De vreo două săptămâni, trei. Nu au existat divergențe pe eliminarea privilegiilor. A fost consens. pensiile magistraților și restructurarea companiilor. la Sănătate n-au fost probleme, pe insolvență, la fel. Am avut discuții, pe care le-am depășit, pe administrație și pachetul fiscal, unde nu s-a reușit ca propunerile care au venit dinspre structurile asociative să fie preluate. Nu doar primarii PSD au spus, și primarii PNL, și președinții de consilii au avut observații pertinente. Va trebui să existe și un pachet PSD, următorul. E un fel de condiționare, nu e un breaking news. Când faci reașezări pe magistrați, urmează și alte zone. Dacă lucrezi în înmatriculări auto trebuie să ai pensie specială. Când ești la ghișeu, nu cred. Va fi clarificat în pachetul PSD. Trebuie să avem un pachet de relansare economică. Trebuie să facem politici pentru relansarea economică. Dacă prezinți totul dintr-o perspectivă negativă, prăbușești consumul. investitorii de ce ar mai veni? Propunerile noastre, pachetul PSD, pe finalul săptămânii viitoare, va fi lansat. O să așteptăm și îmbunătățiri. Dacă vorbim de un stat de drept, modificările le faci în viitor. Nu le faci retroactiv. Avem cerințe de la OCDE. Nu pot să vin acum acum că s-au încheiat selecțiile pe 109 și vine acum un ministru că vrea schimbări. I-am spus și lui Miruță: ai ceva să spui, mergi și fă plângere. Suntem de acord să tăiem și mergem mai departe restructurat. Vom avea CA mai mici. Avem trei zile de amendamente. Indemnizațiile scad, sunt prevăzute”, a spus Sorin Grindeanu la Digi24.

Întrebat despre impactul pachetului fiscal-bugetar al Guvernului, Sorin Grindeanu a evitat un răspuns direct. În schimb, a folosit o metaforă pentru a descrie situația României.

Declarația reflectă, potrivit lui, riscul ca România să piardă avantajele acumulate prin politici publice neclare sau insuficient fundamentate.