Proprietarii de mașini din Capitală trebuie să se pregătească pentru o schimbare majoră în calculul impozitului anual.

Pentru un autoturism cu motor între 1.400 și 1.600 cmc, taxa în prezent este de aproximativ 82 de lei, însă de anul viitor aceasta ar putea crește semnificativ, ajungând între 91 și 132 de lei, în funcție de norma de poluare a vehiculului.

Există chiar și scenarii în care această taxă s-ar putea dubla sau chiar tripla.

Motivația principală pentru această ajustare o reprezintă directivele Uniunii Europene, care impun o modificare a modului în care se calculează impozitele auto, prin introducerea unui criteriu ce ia în considerare emisiile poluante ale mașinii, nu doar capacitatea cilindrică a motorului.

„Ceea ce ne-a cerut Comisia prin acest jalon este ca nivelul de taxare să nu mai fie doar în funcţie de capacitatea cilindrică, ci şi în funcţie de clasa euro. Înseamnă aplicarea unui coeficient la valoarea de impozit actuală care creşte în funcţie de clasa euro”, a declarat Felix Ardelean, director în cadrul Ministerului Transporturilor.

Această modificare vine după o perioadă în care taxele auto au crescut constant, indexate anual cu rata inflației. Florin Truşcă, director în Sector 1, a precizat că în acest an creșterea a fost de 10 lei la fiecare 200 cmc. Șoferii, însă, sunt nemulțumiți de această tendință și atrag atenția că mașinile mai vechi, dar bine întreținute, pot polua mai puțin decât cele mai noi, dar neîngrijite.

Specialiștii din domeniul auto susțin că actualul sistem, care pune accent exclusiv pe capacitatea cilindrică, nu reflectă corect impactul real asupra mediului și nici valoarea tehnică a autovehiculelor, mai ales că vehiculele electrice nu au motor cu capacitate cilindrică.

„Acest impozit auto anual regândit pare să includă şi o componentă din fostul timbru de mediu, acel principiu de „poluatorul plăteşte”. Celălalt element la care să se uite să fie puterea vehiculului. Doar capacitatea cilindrică nu o să fie suficientă. La maşinile electrice nu ai capacitate cilindrică”, spune Adrian Mitrea, analist piaţă auto. „N-ar mai trebui să existe situaţia în care o maşină cu un motor de un litru plăteşte impozit sub 100 de lei pe an, iar o maşină cu motor de 3 litri plăteşte peste 3.000-6.000 de lei pe an”, adaugă Adrian Mitrea, analist piaţă auto.

O altă problemă sesizată este discrepanța foarte mare între impozitele plătite de mașinile cu motoare mici și cele cu motoare mari, diferențele putând ajunge la câteva mii de lei anual. Experții recomandă o reformulare echitabilă a taxării.

Pe de altă parte, noile măsuri urmăresc să încurajeze reînnoirea parcului auto național, care este în prezent unul îmbătrânit: din cele peste 8,6 milioane de mașini în circulație în România, aproape 3 milioane au norma Euro 4, adică sunt vechi de aproape două decenii, iar alte peste un milion sunt Euro 3, fabricate încă de la începutul anilor 2000. Doar un sfert din vehicule sunt mai noi de 15 ani.

Ministerul Finanțelor a primit propunerile și lucrează la variantele finale, urmând să înceapă consultările publice în curând, după o întârziere de aproape doi ani. Alexandru Nazare, ministrul de resort, a subliniat necesitatea urgentării procesului pentru implementarea noilor reguli.