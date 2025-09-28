Termo Ploiești va începe să dea căldură la cerere pentru toți clienții, inclusiv la blocuri, începând de luni, 29 septembrie.

De vineri, compania a furnizat căldură la creșe, grădinițe, școli și spitale din Ploiești. Din cauza frigului din ultimele zile, tot mai mulți oameni au cerut să li se dea căldură. Cei care au făcut cerere au început să primească căldură încă de vineri.

Pe lângă faptul că în Ploiești oamenii încep să primească căldură, vremea din restul țării rămâne răcoroasă și schimbătoare. Temperaturile diferă de la o regiune la alta, cu dimineți reci, unele cu brumă sau ceață, iar ziua se încălzește ușor, cu perioade cu soare sau nori răzleți.

Bărăgan și Dobrogea: În aceste zone se anunță o zi frumoasă, cu cer senin sau presărat cu câțiva nori. Temperatura va fi mai scăzută decât de obicei pentru această perioadă a anului, însă va fi plăcută, în jur de 21 de grade. Vântul bate slab, ceea ce face ca aerul să se simtă mai calm, fără senzația de frig accentuat. În general, ziua va fi bună pentru plimbări sau activități în aer liber, dar se recomandă o jachetă subțire dacă stai mai mult timp afară.

Bucovina: Ziua va fi în mare parte însorită, cu câteva nori răzleți pe cer, iar temperaturile vor fi modeste, între 14 și 18 grade. Aerul va fi proaspăt, iar soarele va încălzi plăcut în orele de amiază. Noaptea, însă, cerul se va înnora treptat și există șanse să apară câțiva stropi de ploaie. Este o vreme potrivită pentru plimbări scurte ziua, dar se recomandă să aveți la îndemână o umbrelă sau o haină impermeabilă pentru seară.

Maramureș și nordul Transilvaniei: Dimineața va fi friguroasă, mai ales în depresiuni, unde se va forma brumă. Aerul va fi rece, iar vizibilitatea poate fi redusă în unele zone din cauza ceții. Pe parcursul zilei, vremea va fi schimbătoare, alternând perioade cu soare și nori. Temperaturile vor rămâne răcoroase, astfel că nu vom simți încălzirea puternică a soarelui. Vântul va bate slab, fără a provoca disconfort. Aceasta va fi o zi în care aerul proaspăt de toamnă se simte cel mai bine, ideală pentru activități în aer liber, dar cu haine potrivite pentru răcoare.

Moldova: În nordul regiunii, cerul va fi mai mult senin, iar vremea va fi bună și liniștită. Temperaturile rămân modeste, cu maxime de aproximativ 18 grade, ideale pentru plimbări sau treburi în aer liber. În sudul Moldovei și în nordul Munteniei, vremea va fi răcoroasă, cu maxime de aproximativ 20 de grade. Pe timpul nopții, însă, cerul se va înnora și există posibilitatea să plouă trecător, așa că se recomandă să fim pregătiți cu o umbrelă sau o jachetă impermeabilă.

Oltenia: Cerul va fi acoperit aproape toată ziua, cu câteva ploi trecătoare, mai ales în zonele centrale și nordice ale regiunii. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 21 de grade, ceea ce va face ca ziua să fie răcoroasă pentru final de septembrie. Vântul va fi slab, iar aerul va fi proaspăt, creând o atmosferă clasică de toamnă.

Transilvania: Dimineața va fi friguroasă, în special în depresiuni, unde se va forma brumă și ceață. Pe parcursul zilei, cerul va fi înnorat, cu câțiva stropi de ploaie izolați în partea de vest a regiunii. Maximele rămân modeste, ceea ce înseamnă că nu vom avea temperaturi ridicate, iar aerul va fi răcoros și proaspăt. Vântul va fi slab și nu va crea disconfort, dar recomandăm haine călduroase dimineața și seara.

Ținuturile sudice și Lunca Dunării: Cerul va fi parțial senin, cu soare printre nori. Vântul abia se simte, iar temperaturile vor fi cele mai ridicate din țară, ajungând până la 23 de grade la Giurgiu. Este o zi plăcută pentru activități în aer liber sau pentru a petrece timp în natură, aerul fiind cald și confortabil, dar nu foarte fierbinte.

Vestul României: Ziua va fi mohorâtă, cu mult nor pe cer și puțin soare. Sunt posibile ploi slabe, izolat, mai ales după-amiaza. Vântul va bate slab, iar temperaturile nu vor depăși 20 de grade, ceea ce înseamnă că aerul va fi răcoros și plăcut, dar nu cald. Este recomandat să aveți la îndemână o umbrelă și o haină subțire, mai ales dacă petreceți timp în exterior.