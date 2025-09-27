Valorile termice se vor menține sub mediile obișnuite pentru această perioadă, cu maxime care nu vor depăși 22 de grade și minime ce pot coborî până la 1°C, conform ANM.

Prognoza meteo până pe 4 octombrie:

În intervalul 27 septembrie, ora 9:00 – 28 septembrie, ora 9:00, în sud, est și centrul țării temperaturile vor fi mai scăzute decât normalul perioadei, în timp ce în restul regiunilor se vor situa aproape de mediile multianuale. Cerul va fi variabil, cu înnorări și izolat ploi slabe în jumătatea sud-vestică. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în județul Caraș-Severin (rafale de 55-70 km/h) și în zonele montane învecinate (80-90 km/h), în timp ce în Dobrogea și local va avea viteze mai reduse.

Maximele se vor încadra între 14 și 22 de grade, iar minimele între 2 și 12 grade, fiind mai scăzute în depresiuni. Noaptea vor fi condiții de ceață pe arii restrânse, iar în depresiuni izolat se va depune brumă.

La București, vremea va rămâne mai rece decât este normal pentru această perioadă. Cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab și moderat. Maximele se vor situa între 20 și 21 de grade, iar minimele între 5 și 8 grade Celsius.

În perioada 28 septembrie – 29 septembrie, valorile termice vor fi mai scăzute decât normalul perioadei în est, sud și centru, în timp ce în restul țării se vor situa aproape de mediile climatice obișnuite. Ziua va fi parțial noros, cu ploi slabe izolate în vest, sud și centru. Pe timpul nopții, înnorările se vor extinde treptat la nivel național, cu ploi locale în Banat, Maramureș, Transilvania, Oltenia, Muntenia și izolat în celelalte regiuni; la altitudini mari precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat. Maximele vor varia între 14 și 22 de grade, iar minimele între 2 și 13 grade, cu apariția izolat a ceții.

În București, vremea va fi răcoroasă, cerul temporar noros, iar noaptea se vor semnala ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile vor oscila între 21 și 22 de grade ziua și 9–11 grade noaptea.

Între 29 septembrie și 30 septembrie, temperaturile vor scădea, aducând un aer mai rece decât este obișnuit la sfârșitul lunii septembrie în majoritatea regiunilor. Cerul va fi înnorat, iar ploile vor fi temporare, pe alocuri moderate cantitativ. La altitudini mari, precipitațiile vor fi mixte, sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat. Maximele vor oscila între 10 și 21 de grade, iar minimele între 3 și 10 grade, cu valori ușor mai ridicate pe litoral, până la 12 grade. Noaptea vor fi condiții de ceață izolat.

În București, vremea se va răci, cerul fiind predominant noros, cu ploi temporare. Vântul va avea intensitate slabă spre moderată, iar temperaturile se vor situa între 14 și 15 grade ziua și 8–10 grade noaptea.

Între 30 septembrie și 1 octombrie, temperaturile vor rămâne mai scăzute decât valorile obișnuite pentru această perioadă în majoritatea regiunilor. Cerul va fi parțial noros, cu ploi locale, mai frecvente în zonele de nord și centru. La altitudini mari, precipitațiile vor fi mixte, sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare izolate în sud-vest. Maximele se vor situa între 11 și 21 de grade, iar minimele între 1 și 11 grade, cele mai scăzute în depresiunile estice ale Transilvaniei și cele mai ridicate pe litoral.

În București, temperaturile diurne vor crește ușor, cerul fiind mai mult noros, iar vântul va fi în general slab. Maxima zilei se va încadra în jurul a 18 grade, iar minima nopții între 6 și 8 grade.

Conform ANM, în intervalul 1–4 octombrie, vremea se va menține mai rece decât normalul perioadei în toate regiunile țării. La începutul perioadei, ploile temporare vor fi mai probabile în nord, iar ulterior și în sud.