Ordinul nou adoptat abrogă Ordinul nr. 2.520/2010, care reglementa depunerea electronică a declarațiilor doar de către contribuabilii mari și mijlocii. Măsura actuală extinde procedura și o aliniază la prevederile Codului de procedură fiscală (Legea nr. 207/2015), dar și la Hotărârea de Guvern nr. 520/2013 privind organizarea ANAF.

Documentul a fost emis cu avizul conform al Ministerului Finanțelor și vine ca răspuns la nevoia de digitalizare și uniformizare a sistemului de raportare fiscală.

Formularul 150, intitulat „Cerere pentru utilizarea unui certificat calificat”, reprezintă instrumentul prin care contribuabilii sau împuterniciții acestora pot înregistra certificatul calificat cu care vor semna electronic declarațiile fiscale. Cererea se transmite, în mod preferabil, prin serviciul Depunere declarații online (Spațiul Privat Virtual), dar poate fi depusă și fizic la sediile ANAF, cu condiția prezentării împuternicirii în original sau copie legalizată.

Cererea trebuie semnată electronic și poate fi însoțită de documente justificative privind calitatea de reprezentant legal sau de împuternicire. În lipsa semnăturii electronice, înregistrarea se face prin depunere fizică.

După depunerea formularului, ANAF verifică validitatea certificatului calificat și corectitudinea datelor furnizate. Decizia de aprobare sau respingere este transmisă la adresa de e-mail indicată în cerere.

Formularul 151, „Cerere pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului Depunere declarații online”, permite retragerea dreptului de depunere electronică a declarațiilor. Și acesta se poate transmite online, semnat electronic, sau fizic, în lipsa unei semnături calificate.

Pașii urmați de ANAF includ procesarea cererii, verificarea informațiilor și comunicarea deciziei de revocare către contribuabil.

Ordinul prevede organizarea unei evidențe electronice pentru toate cererile 150 și 151, care va conține numerele de înregistrare, datele contribuabililor, ale titularilor de certificate, soluțiile adoptate și, dacă este cazul, motivele respingerii. În cazul în care sunt depuse mai multe formulare 150 pentru același contribuabil, se ia în considerare doar prima cerere înregistrată.

Cererile pot fi respinse dacă lipsesc documentele justificative sau dacă nu sunt semnate cu semnătură electronică calificată.

Depunerea online a declarațiilor fiscale se poate face exclusiv cu semnătură electronică calificată, emisă conform Legii nr. 214/2024 și Regulamentului european nr. 910/2014.

Titularul unui certificat calificat poate fi împuternicit de mai mulți contribuabili, însă fiecare dintre aceștia trebuie să depună propriul formular 150.