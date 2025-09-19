Printre documentele vizate se află declarațiile 010, 016, 020, 040 și 070, fiecare aplicându-se în funcție de categoria contribuabilului – persoane juridice, persoane fizice, instituții publice sau entități fără personalitate juridică.

În plus, există și formularul 700, care permite modificarea mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale sau radierea, exclusiv în format electronic.

Potrivit calendarului fiscal al lunii septembrie, contribuabilii au obligația de a transmite către ANAF următoarele documente:

Notificarea pentru aplicarea sau încetarea aplicării sistemului TVA la încasare ;

Formularul 010 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică;

Formularul 016 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de conducere efectivă în România;

Formularul 020 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice române și străine care dețin cod numeric personal;

Formularul 040 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru instituțiile publice;

Formularul 070 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități independente sau profesii liberale;

Formularul 700 – Declarație pentru înregistrarea sau modificarea în mediu electronic a mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum și pentru radierea înregistrării fiscale.

Obligațiile legate de sistemul TVA la încasare sunt deosebit de importante. Acest sistem poate fi aplicat de firmele care în anul precedent au avut o cifră de afaceri sub 4,5 milioane de lei și nu l-au utilizat anterior, dar și de societățile nou-înregistrate în scopuri de TVA.

Ieșirea din sistem devine obligatorie atunci când se depășește plafonul, însă există și varianta renunțării voluntare, chiar dacă plafonul nu este depășit.

Persoanele vizate să depună notificarea pentru aplicarea sau încetarea sistemului TVA la încasare sunt:

cele care optează pentru acest sistem și au realizat anul precedent cifră de afaceri sub plafonul de 4.500.000 lei, nefiind deja în sistem;

cei care se înregistrează anul acesta în scopuri de TVA;

cei care depăşesc plafonul de 4.500.000 lei, caz în care trebuie să iasă din sistem;

cei care aleg voluntar să renunțe la aplicarea TVA la încasare, fără depășirea plafonului.

Pe lângă aceste termene, contribuabilii trebuie să țină cont și de reglementările privind noul sistem e-TVA. Acesta introduce o etapă suplimentară prin notificările de conformare emise de ANAF, menite să semnaleze eventualele discrepanțe între TVA-ul declarat și estimările generate automat.

Contribuabilii care primesc astfel de notificări au obligația să răspundă în termen de 20 de zile. Nerespectarea acestor obligații atrage sancțiuni, care se aplică din vara acestui an, în funcție de situație, de la 1 iulie sau 1 august.

De menționat că, în cazul depunerii cu întârziere sau al completării incorecte, ANAF poate respinge cererile, iar contribuabilii riscă să piardă anumite drepturi fiscale sau să se confrunte cu întârzieri administrative care le pot afecta activitatea.

Pentru a evita astfel de situații, este recomandat ca fiecare contribuabil să verifice cu atenție care dintre formulare se aplică situației sale concrete, să se asigure că depune documentele până la termenul-limită și să păstreze dovada depunerii. Totodată, răspunsul prompt la notificările e-TVA este esențial pentru a evita sancțiunile.