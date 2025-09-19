Potrivit Guvernului, Ministerul Afacerilor Interne va continua trei proiecte majore, cu o valoare totală de 790,14 milioane lei. Din această sumă, 640 milioane lei provin din alocarea PNRR, 15,74 milioane lei reprezintă finanțare publică națională, iar 134,4 milioane lei sunt aferente TVA.

Printre aceste proiecte se află și cel privind eliberarea cărților electronice de identitate, derulat de Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor.

Comunicatul Executivului arată că ținta inițială de 5 milioane de cărți electronice de identitate a fost revizuită la 3,5 milioane. Până la 15 septembrie 2025, au fost emise 567.941 de documente, iar alte 583.317 cereri au fost preluate.

Un alt proiect, denumit „D4eID”, urmărește dezvoltarea și lansarea a 11 servicii publice electronice și derularea unei campanii de promovare a utilizării pe scară largă a cărții electronice de identitate.

Până la 22 august, au fost dezvoltate patru servicii, pentru alte patru a fost realizată analiza de business, iar trei funcționalități se află în curs de implementare.

Proiectul este coordonat de Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția Generală pentru Comunicații și Tehnologia Informației și Direcția Informare și Relații Publice.

Al treilea proiect are ca scop dezvoltarea Sistemului de Alertă Timpurie (SAT), menit să ofere un nivel ridicat de încredere și siguranță în utilizarea noilor documente și a serviciilor publice electronice.

Din cele opt proceduri de achiziție prevăzute, patru au fost deja inițiate: un contract a fost semnat, unul se află în curs de semnare, iar două sunt în evaluare. Beneficiarul proiectului este Direcția Generală de Protecție Internă.

Decizia privind reducerea numărului de cărți electronice de identitate face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri. Guvernul a adoptat joi 11 memorandumuri prin care au fost stabilite proiectele ce vor primi finanțare prin PNRR.

Acestea vizează Ministerul Finanțelor, Ministerul Afacerilor Interne, Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Ministerul Muncii, Ministerul Sănătății, Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Transporturilor și Ministerul Culturii.

Executivul a precizat că săptămâna viitoare va fi încheiată o analiză similară și la nivelul Ministerului Dezvoltării și Ministerului Mediului. Toate aceste decizii se bazează pe Ordonanța de Urgență 41/2025, care reglementează modul de gestionare a investițiilor finanțate prin PNRR.