Profesioniștii din HR au semnalat că migrarea nu poate fi realizată în condiții rezonabile până la 30 septembrie. Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii (UNELM) a cerut oficial prelungirea termenului până la 31 decembrie 2025, în numele a 4.657 de angajatori și peste 42.000 de salariați.

Motivele invocate includ întârzieri în autorizarea accesului, erori tehnice, lipsa unui manual oficial și riscul ca situațiile neimputabile angajatorilor să fie considerate muncă nedeclarată.

„În numele a 4.657 de angajatori și peste 42.000 de salariați, am transmis o cerere fermă de prelungire a termenului de conformare prevăzut de art. 11 din HG nr. 295/2022, până la 31 decembrie 2025”, a transmis UNELM

În martie 2025, Guvernul a aprobat implementarea REGES-Online, proiect finanțat din PNRR, stabilind o fereastră de tranziție de șase luni. La acel moment, erau înregistrate aproximativ 6,7 milioane de contracte individuale de muncă și circa 750.000 de angajatori. Orice sincopă tehnică poate provoca blocaje și sancțiuni, având în vedere încărcătura sistemului.

REGES-Online înlocuiește aplicațiile locale cu un portal web securizat, centralizând raportările și oferind acces diferențiat pentru Inspecția Muncii, angajatori, salariați și autorități. Platforma este interoperabilă cu alte baze de date naționale și asigură securitate sporită a datelor. Un beneficiu direct pentru angajați este transparența: aceștia pot vedea online istoricul, pot descărca și tipări oricând un extras din registru, fără a mai fi nevoie de drumuri sau ștampile.

Reforma introduce termene stricte: angajatorii trebuie să transmită datele noilor salariați cu cel puțin o zi înainte de începerea activității și să actualizeze toate modificările, suspendările și încetările, inclusiv concedii medicale, absențe nemotivate, forță majoră, detașări sau transferuri. Scopul este eliminarea înregistrărilor retroactive și creșterea conformării, sancțiunile pentru întârzieri și erori fiind mai severe.

În acest moment, ministerul doar analizează amânarea și nu a luat o decizie finală. Dacă termenul de 30 septembrie va rămâne valabil, presiunea pentru migrarea completă va coincide cu sezonul de raportări și angajări. Dacă se va prelungi până la 31 decembrie 2025, sistemul va avea timp pentru stabilizare și ghidaj oficial, iar companiile vor putea evita sancțiuni generate de defecțiuni necontrolabile.