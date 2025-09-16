Reguli în România pentru separarea la gaze și montarea unui contor individual care să-ți măsoară doar consumul tău. Este o situație de care ajung să se plângă mulți români, la fel ca și în cazul blocurilor apometrelor sau repartitoarelor de căldură: chiar dacă ei consumă puțin, ajung să fie încărcați la întreținere de consumul celorlalți vecini, facturarea făcându-se la comun. Iată însă cum se poate evita această problemă, în cazul gazelor naturale.

Separarea presupune debranșarea de la conducta comună a asociației și racordarea la o coloană individuală. În situațiile în care o astfel de coloană nu există, este necesară instalarea uneia noi, pornind de la branșamentul scării până la etajul solicitantului.

Ulterior, fiecare apartament primește propriul contor de gaze, ceea ce permite locatarilor să plătească strict pentru consumul personal. Românii care investesc așadar în această procedură scapă de situația în care întreaga scară (sau locatarii care încă nu au contor individual) suportă costurile comune ale gazelor.

După separare, locatarii vor avea un consum clar individualizat, un mare avantaj în condițiile în care multe persoane sunt nevoite să-și drămuiască cu mare atenție costurile lunare cu facturile. În plus, persoanele care își montează o centrală de apartament au nevoie de un contor individual.

Mai există un aspect important care nu trebuie neglijat! Un mare avantaj al separării este siguranța sporită în cazul unor scurgeri de gaze. Instalațiile pot fi oprite individual, fără a afecta întregul bloc.

Prețul unei astfel de proceduri se învârte în jurul sumei de 3.500 de lei, la care se adaugă costuri suplimentare dacă lungimea instalației este mai mare decât cea oferită de către firma care se va ocupa de montaj,

Ca să recapitulăm, principalele avantaje ale separării la gaze în cazul persoanelor care locuiesc într-un imobil cu mai mulți locatari sunt:

Vei cunoaște exact cât ai consumat și cât de mare va fi factura lunară la gaze;

Scapi de situația în care tu îți plătești partea ta din factura de gaze a blocului, însă pentru că factura întreagă nu este plătită, întreg imobilul este deconectat;

Vei beneficia de eventuale scheme de sprijin pentru consumatori, precum cardul pentru energie sau altele (în aceste situații, e nevoie să ai un contract individual de furnizare).

Legislația în vigoare în România prevede că procesul de debranșare și montare a contoarelor trebuie realizat de firme autorizate de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). Acestea se ocupă atât de proiectare și execuție, cât și de obținerea avizelor și documentației necesare. Lista operatorilor autorizați de către ANRE poate fi consultată la acest link.

Potrivit legii, dacă pe casa scării există deja o instalație comună de gaze naturale care alimentează unul sau mai multe apartamente cu contorizare individuală, trebuie să prezinți proiectantului instalației acordul scris al investitorului sau al investitorilor acelei instalații comune.

„În situația separării măsurării gazelor naturale la un apartament aflat într-un condominiu în care există o instalație de utilizare comună a gazelor naturale, pe casa scării, care deservește unul sau mai multe apartamente, ce sunt contorizate individual, beneficiarul are obligația să prezinte proiectantului acordul/acordurile investitorului/investitorilor acestei instalații de utilizare comună. În situația în care unul sau mai mulți investitori nu dă/dau curs punerii la dispoziția beneficiarului a acordului/acordurilor prevăzut/prevăzute la alin. (1), beneficiarul are obligația să prezinte proiectantului acordul privind despăgubirea investitorului/investitorilor, printr-un act autentic, pentru partea ce îi revine din investiția făcută”, potrivit Ordinului nr. 156/27.08.2020 al ANRE.

Costurile separării gazelor diferă în funcție de dimensiunea blocului și de complexitatea rețelei de gaze existente. Acestea sunt suportate de locatari, fie în mod egal, fie proporțional cu consumul fiecărui apartament.

În contextul informațiilor de mai sus, românii care își montează o centrală de apartament pe gaz trebuie să știe că, pentru a putea demara întregul proces de montare, trebuie să pregătească mai întâi întreaga documentație, începând cu factura care atestă achiziția centralei, certificatul de garanție și manualul de utilizare.

Apoi, dacă sunt încă racordați la sistemul centralizat de încălzire, trebuie să depună o cerere de debranșare și să obțină acordul vecinilor pentru montarea centralei proprii.

De asemenea, va fi nevoie să întocmească o cerere pentru extinderea instalației de gaze până la locul unde va fi amplasată centrala. Acest tip de cerere este tipizat, dar procedura poate să fie diferită în funcție de localitate. Formularul va trebui completat și depus la sediul furnizorului de gaze naturale.