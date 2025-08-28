Prețul pentru o centrală termică depinde de tipul acesteia (pe gaz, electrică sau pe peleți), puterea instalată și brandul echipamentului. Centralele pe gaz pentru apartamentele de dimensiuni medii costă, de obicei, între 2.500 și 6.000 de lei pentru echipamentul propriu-zis.

La aceasta se adaugă montajul, care poate varia între 1.000 și 3.000 de lei, în funcție de complexitatea instalației, traseul conductelor și necesitatea unor modificări la instalația existentă. Costurile finale pot include și:

Achiziția și montarea unui coș de evacuare a gazelor arse;

Instalarea unui termostat și a contoarelor de gaz și apă;

Eventuale lucrări de consolidare sau adaptare a instalației existente.

Astfel, investiția totală pentru montarea unei centrale termice în apartament poate ajunge între 3.500 și 9.000 de lei, iar în cazuri speciale, cu lucrări suplimentare, suma poate depăși 10.000 de lei.

Pentru a monta legal o centrală termică în apartament, proprietarul trebuie să obțină mai multe documente și avize, conform informațiilor publicate de RoInstalații. Este vorba despre următoarele:

Autorizația de construire – emisă de primărie, necesară dacă centrala implică modificări ale instalației comune de gaz sau ale pereților exteriori. La blocurile vechi, uneori se poate monta cu notificare prealabilă, în funcție de regulamentul asociației.

Avizul asociației de proprietari – este obligatoriu în cazul centralelor montate pe pereții exteriori sau care afectează părțile comune.

Avizul de la furnizorul de gaz – pentru racordarea centralei la rețeaua de gaze naturale, verificarea traseului și siguranța instalației.

Proiect tehnic / certificat de conformitate – centralele termice noi trebuie să fie instalate conform standardelor ISCIR și ale producătorului. Instalatorul autorizat va întocmi documentația necesară.

Recepția tehnică a lucrării – efectuată de un instalator autorizat și, în unele cazuri, inspectată de furnizorul de gaze sau de primărie, pentru a confirma respectarea normelor de siguranță.

În momentul în care un proprietar decide să-și monteze o centrală termică, este important să considere și următoarele sfaturi. În primul rând, trebuie să folosească instalatori autorizați și firme cu experiență, deoarece orice greșeală poate fi periculoasă și poate duce la sancțiuni sau pierderi de garanție.

De asemenea,m trebuie să se informeze la primărie și la furnizorul de gaze despre procedurile locale, deoarece unele autorizații sau avize pot fi diferite în funcție de oraș sau bloc. Este important să verifice și dacă centrala aleasă respectă standardele eco și de eficiență energetică, ceea ce poate reduce consumul de gaz și costurile lunare.

Montarea unei centrale termice de apartament reprezintă o investiție semnificativă, dar asigură confort termic și siguranță, cu respectarea tuturor procedurilor legale. Costurile inițiale sunt compensate de eficiența energetică și autonomia pe care o oferă proprietarului apartamentului.